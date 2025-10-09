Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Trump propone expulsar a España de la OTAN por negarse a aumentar el gasto en defensa

First Dates

Un soltero 'amenaza' con demandar a Carlos Sobera si no acierta con su cita: «Tenéis que cumplir el contrato»

Enrique, abogado jubilado, bromeó con la posibilidad de demandar al programa si no encontraba el amor. Pero no fue necesario, porque Encarni, su cita, era la mujer perfecta para él

Un soltero de 'First Dates' indigna a la audiencia por rajar sin piedad sobre su cita: «Es imbécil»

Carlos y Encarni en la cita de 'First Dates'
Carlos y Encarni en la cita de 'First Dates' Cuatro

María Robert

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Desde que se prejubiló de su trabajo como administrativa, Encarni (63) dedica el considerable tiempo libre del que dispone a sus hobbies, sobre todo a practicar varios deportes. Viuda y con tres hijos, la madrileña acudió a 'First Dates' deseando encontrar una persona ... afín a ella para hacerla feliz, y viceversa, tal y como le explicó a Carlos Sobera. «Me gusta la gente que pueda enseñar cosas, que cuiden el cuerpo y la mente y tenga valores», anotaba en su presentación.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app