La tauromaquia y la caza arruinan por completo la cita de dos solteros en 'First Dates': «¡Deja al toro tranquilo!»

Última hora
José cometió un error al sacar un tema que suele ser polémico en el programa de Cuatro. María no lo miró de la misma forma después de debatirlo

José en 'First Dates' durante la cita con María
José en 'First Dates' durante la cita con María Cuatro

María Robert

José (58) y María (58) estaban teniendo una agradable velada en 'First Dates' este martes 9 de octubre. La cita iba viento en popa y parecían haber congeniado. Hasta que cayeron en el error de introducir en la conversación un tema un tanto ... controvertido para una primera cita: la tauromaquia.

