La tauromaquia y la caza arruinan por completo la cita de dos solteros en 'First Dates': «¡Deja al toro tranquilo!»

José (58) y María (58) estaban teniendo una agradable velada en 'First Dates' este martes 9 de octubre. La cita iba viento en popa y parecían haber congeniado. Hasta que cayeron en el error de introducir en la conversación un tema un tanto ... controvertido para una primera cita: la tauromaquia.

Desde Puçol (Valencia), llegaba José, trabajador de inmobiliaria que se definió como «una persona afable, simpática, habladora y pelín clásica». Tres años después de divorciarse visitó el programa de citas de Cuatro con la intención de buscar una relación estable con una mujer a la que le gustara salir tanto como a él, que no para en casa.

Conoció a María, una comercial de Comarruga (Tarragona) «muy pasional, positiva y con ganas de vivir», como se presentó ante el equipo de 'First Dates'. La primera toma de contacto pudo ir mejor. A José su cita le pareció una mujer muy atractiva. Y viceversa. Pese a que le daba miedo lo que podría encontrarse, a María también le causó buena impresión su pretendiente.

Superados los nervios iniciales, la conversión fluyó fácilmente entre la pareja. También las risas. Bromearon con la mala suerte que habían tenido en el amor, hablaron de su amor por las los animales y descubrieron que tenían otro punto muy importante a favor, el sector inmobiliario. Pero después de brindar por la velada, José, entre sus gustos, mencionó que le encantaban los toros.

María cambia de opinión sobre José y le da calabazas

«Uff… no. No me lo tendrías que haber dicho», le reprochó María con ademán incluido. «Soy anti toros y anti maltrato», agregaba. El valenciano intentó suavizar el impacto de su confesión matizando que se refería a los toros en la calle y asegurando que nunca va a la plaza. «Me encanta la tauromaquia, no la suprimiría nunca. Pero sí algunas cosas para que no fuese tan agresiva», exponía seguidamente en los totales.

Ante su cita, insistía en que no hablaba de las corridas, sino de las tradiciones de pueblos como el suyo. «Allí se saca el toro y si alguien le hace caer se le abronca. Se le respeta, no se le puede pinchar ni tocar. Es un toro contra una persona», justificó. Argumento que no convenció para nada a su acompañante y así se lo hizo saber al equipo del programa. «Todo lo relacionado con un animal no me gusta… Ya le estás maltratando, porque lo sacas para perseguirlos ¿O para qué? ¡Deja al toro tranquilo!».

José y María charlan en el restaurante de 'First Dates' Cuatro

En vista de que no se iban a poner de acuerdo, María cambió de tema preguntándole a José por otras aficiones. «Me gusta también cazar» no era lo que esperaba escuchar. «Madre mía… Ahí no», sentenciaba.

La tarraconense parecía con la decisión tomada… y no coincidía con la de José. «Realmente me atrae, creo que es una persona que ha valido la pena conocer, pero necesitaría tener alguna cita más. Coincidimos en muchas cosas, y en las que no, la veo una persona educada y sincera», explicaba al final de la velada. A la pregunta de si le gustaría seguir conociéndolo, María justificaba el 'no' dejando claro que aunque le había caído bien, el feeling era más de compañero de trabajo, o a lo sumo, de amigo.