Silvia Intxaurrondo, rotunda sobre las palabras de Melody sobre su uso político: «No ha dicho tajantemente que...»

El Festival de Eurovisión y la polémica de TVE con la UER, más el televoto que dejó a Melody con tan solo 10 votos, ha llenado todas las tertulias de los diferentes programas de televisión. Así, en la cadena pública, Silvia Intxaurrondo, presentadora de 'La hora 1' se ha pronunciado de manera tajante al escuchar las declaraciones de la representante española en el certamen europeo si el tema político había tenido algo que ver en su mala posición en la tabla clasificatoria del certamen europeo.

'La hora 1' abría el programa con la controversia generada en el Festival de Eurovisión y en la auditoría que TVE había pedido a los responsables del certamen para conocer el televoto. Una petición que vendría acompañada con una propuesta de modificar el sistema de votaciones del público.

El debate se sucedía en el matinal de La 1 entre los colaboradores que se encontraban en el plató, pero entonces, 'La hora 1' emitió las declaraciones de Melody a su llegada España en las que se pronunciaba sobre los motivos por los que había decidido cancelar su agenda y en las que se manifestaba sobre si la política había tenido algo que ver en su mal resultado. «Tú no te preocupes que te contestaré cuando hagamos la rueda de prensa», era la respuesta de la representante española para el Festival de Eurovisión que dejaba a Silvia Intxaurrondo completamente en 'shock'.

«A mí me sorprende que haya sido tan clara, que ante la pregunta de si ha tenido que ver algo la política, no haya dicho tajantemente: 'No, ¿cómo se os ocurre? Si es un festival de música y de canciones'. A mí me ha sorprendido», se pronunciaba Silvia Intxaurrondo ante las cámaras de 'La hora de La 1' sobre las palabras de Melody.