Alejandro Abad, sin filtros, da la causa de la debacle de Melody en Eurovisión: «Hay que ser realistas»

La polémica de lo ocurrido con Melody y TVE en el Festival de Eurovisión está siendo de lo más comentado este lunes en los diferentes programas de la parrilla de televisión. Alfonso Arús, en 'Aruser@s' (La Sexta); Ana Rosa Quintana, desde 'El programa de Ana Rosa', en Telecinco, o Susanna Griso, en 'Espejo Público', han abordado el controvertido asunto. Todos ellos se han centrado en el lado más político, pero en el matinal de Antena 3, Alejandro Abad, productor musical, ha ido más allá de los intereses políticos y ha revelado el porqué del nefasto resultado de Melody en el Festival de Eurovisión.

«Eurovisión en esencia no es política ... Es, sobre todo, es sorprender», comenzaba analizando Alejandro Abad ante las cámaras de 'Espejo Público'. «Otra cosa es que intereses políticos usen la plataforma de Eurovisión para agitar ciertos intereses. Personalmente, me duele mucho que se esté vinculando la creatividad artística con intereses políticos, porque puede parecer que el resultado está inducido y no es así. Quien gana Eurovisión y los sucesivos países son escogidos por 37 países de diferentes latitudes, todos por profesionales con criterio...», manifestaba el productor musical que hacía saltar a Susanna Griso.

«Ya, pero el televoto...», le apuntaba la presentadora de 'Espejo Público', que seguidamente le hacía la pregunta que durante toda la mañana se estaba planteando. «¿No crees que Melody ha perdido por la politización o como castigo?», le cuestionaba Susanna Griso a Alejandro Abad que no se andaba con rodeos.

«No, yo creo que la propuesta de Melody, no estamos hablando de hacerlo bien o mal, su ejecución fue perfecta», puntualizaba el invitado de 'Espejo Público' antes de entrar en detalle. «Pero no se entendió su propuesta o no gustó, no sé cómo explicarlo. Hay que ser realistas, no gustó su propuesta, hay elementos que estamos incluyendo últimamente en nuestras actuaciones que son muy bonitos, son de nuestra cultura pero que la juventud, los que votan no la conocen, no pueden quedarse con eso», afirmaba tajante Alejandro Abad.

«Estás diciendo que es demasiado español, que es una españolada», sacaba en conclusión Susanna Griso sobre el número de Melody en Eurovisión. Con todo aclarado, la presentadora antes de despedir a Alejandro Abad lanzaba un mensaje a los responsables de TVE a la hora de plantear las actuaciones y canciones del certamen. «Eso lleva Alejandro años diciéndolo, a ver si se le escucha más», sentenciaba la presentadora de 'Espejo Público'.