Ana Rosa Quintana se manifiesta alto y claro sobre la polémica de Melody, el Gobierno y Eurovisión

Como era de esperar este lunes los programas de televisión centraban parte de sus emisiones en toda la polémica ocurrida en el Festival de Eurovisión. La debacle de Melody y el desafío de TVE a la UER con su mensaje propalestino como origen de todo lo que vino después han sido algunas de las aristas que se han debatido acerca del certamen europeo y como no podía ser de otra manera Ana Rosa Quintana se ha posicionado en 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) con su editorial de arranque.

«Buenos días», empezaba diciendo la presentadora del matinal de Telecinco a la audiencia. «Vamos a conocer antes por qué Israel arrasó en el televoto de Eurovisión que las causas del apagón que dejó a oscuras toda España», afirmaba rotunda Ana Rosa Quintana nada más empezar su editorial de 'El programa de Ana Rosa'. «Una auditoría va a investigar una cuestión de Estado tan urgente como por qué los israelíes sacaron 12 puntos españoles en el festival. El verdadero festival está en los titulares que nos deja cada día este Gobierno», señalaba con toda su sorna la comunicadora de Telecinco que comenzaba a analizar la última hora del Ejecutivo comparándola con el Festival de Eurovisión.

«Basta con ojear la prensa cada día. Con 12 puntos se pone en cabeza Santos Cerdán con una copla acompañada por el siguiente titular: 'La Guardia Civil investiga si Santos Cerdán cobró una mordida de un constructor que recibió una obra de 76 millones en Navarra'. Muy cerca de Cerdán, con 11 puntos, está el mismísimo Consejo de Ministros con un single cuya letra dice así: 'La agenda de Koldo registra una cita con 'Pepe' Hidalgo que concuerda con la entrega de los 500.000 euros para pagar a Ábalos. Una semana después, el Consejo de Ministros aprobó los préstamos a Air Europa'. Con 10 puntos tenemos una ópera prima muy bien situada que lleva por título: 'La juez ve un cúmulo de indicios contra el hermano de Sánchez que le dejan a un paso del banquillo mientras la Fiscalía solo ve conjeturas'. Con 9 puntos tenemos una balada cuya letra quizá les suene. Dice así: 'La trama de Aldama negoció un amarre petrolero en Canarias. Ángel Víctor Torres habría participado en el proceso, según la imputada Carmen Pano', relataba la presentadora del matinal de Telecinco.

Ana Rosa Quintana le da el 'golpe' final a Pedro Sánchez

Pero, Ana Rosa Quintana no se quedaba ahí y seguidamente atizaba a Pedro Sánchez. «Donde no está nuestro presidente es en el Festival de las grandes ligas. Sí estuvo el sábado ante la Liga Árabe. De hecho fue el único líder europeo presente en una Liga tan progresista y feminista con países como Arabia Saudí, firme defensor de los Derechos Humanos. Donde no estuvo fue junto al resto de líderes mundiales en Roma por los actos del papa. Y nuestro Gobierno tampoco estuvo en la reunión de apoyo a Ucrania junto a Francia, Alemania, Italia, Polonia y Reino Unido», apuntaba la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' que cerraba el editorial dándole el 'golpe de gracia' a Pedro Sánchez.

«Como ven, tenemos muchos titulares y pocas explicaciones. Seguramente Sánchez estuvo el fin de semana ocupado enviando por WhatsApp el rótulo previo a Eurovisión, un rótulo que no se aplica a sí mismo: 'El silencio no es una opción'», zanjaba Ana Rosa Quintana ante las cámaras de 'El programa de Ana Rosa'.