Rosa le 'gana' a Rafa Castaño: el nuevo hito que ha conquistado en 'Pasapalabra'

Rosa Rodríguez llegó a 'Pasapalabra' el 19 de noviembre de 2024. La gallega vencía en la 'Silla Azul' a la entonces rival de Manu Pascual, Natalia García, y se ganaba un puesto en el programa de Antena 3 como concursante de pleno derecho. Tras 131 tardes y ocho contrincantes, el madrileño se enfrentaría por primera vez a la que se convertiría en su eterna contrincante.

Nueve meses después forman desde este viernes 29 de agosto el tándem más duradero del formato, por encima de Rafa Castaño y Orestes Barbero. «A partir de ahora sois el duelo más longevo», les recordó Roberto Leal en un día tan simbólico.

Pero además, por separado no paran de conquistar hitos. Manues el único participante, aparte del burgalés, en haber logrado el título de tricentenario y se aproxima cada vez más a su récord de permanencia de 360 programas después de conseguir revalidar su plaza venciéndole a una nueva aspirante en la 'Silla Azul'.

Por su parte, Rosa es la única mujer perteneciente al club de los centenarios de 'Pasapalabra' y muy previsiblemente la próxima semana escalará otro nuevo peldaño: el de las 200 participaciones. De esta forma, la coruñesa no solo es la fémina con más 'Roscos' a sus espaldas de la actual etapa del concurso, también se ha ganado un lugar preferente en el ranking de veteranía.

Rosa ya es la cuarta concursante más longeva

Orestes sigue encabezando la clasificación con una marca que parecía imposible de superar. Pero Manu, con 327 tardes en el espacio presentado por Roberto Leal, podría lograrlo en menos de dos meses.

La medalla de bronce la conserva un querido ganador del bote, Pablo Díaz. El tinerfeño se hizo con el premio de 1.828.000 euros después de 260 entregas.

Lo sigue Rosa, que ocupa ya el cuarto lugar en el ranking de participaciones más largas, poniéndose así por delante de Rafa Castaño. El sevillano se quedó a las puertas de convertirse en bicentenario, con 197 programas. Eso sí, a cambio se llevó el mayor bote de la historia de 'Pasapalabra': 2.272.000 euros.