El 'plante' histórico de Jorge Fernández en 'La ruleta de la suerte': «No me ha gustado nada»

'La ruleta de la suerte' es uno de los programas más queridos por la audiencia. Así, cada sobremesa Jorge Fernández se asoma junto a Laura Moure para acompañar a los concursantes en su intento por conseguir el mayor de los premios en la icónica rueda. Pues bien, si algo tiene el presentador es su gran diplomacia y aplomo. Sin embargo, esta línea la abandonó por sorpresa ante el hecho que tenía lugar en el plató del concurso de Antena 3.

Todo sucedía cuando tras una ronda de 'La ruleta de la suerte', comenzaba a sonar la música de la voz de Joaquín Padilla, líder de la banda que ameniza el concurso de la cadena de Atresmedia. El artista se ponía a cantar 'Soltera' de Shakira y los participantes se marchaban hasta el panel para bailar junto a Laura Moure y echar un rato divertido, mientras tomaban fuerzas para continuar por el transcurso del espacio.

Con la canción finalizada, Joaquín Padilla se dirigió a Jorge Fernández, que había permanecido en su puesto durante todo el tiempo. «¿Te ha gustado?», le cuestionó el cantante al presentador de 'La ruleta de la suerte' que le respondía de manera rotunda.

Noticia Relacionada Sale a luz el dinero que pagan por ir de público a 'La Ruleta de la Suerte' María Albert Conoce cuánto dinero cobra el público que asiste a las grabaciones del programa que presenta Jorge Fernández en las mañanas de Antena 3

«No, no me ha gustado nada», le contestaba sin pelos en la lengua Jorge Fernández a Joaquín Padilla que sin esperarse la respuesta de su compañero de programa no pudo más que soltar una carcajada. «No me ha gustado, nada, de nada, de nada», hacía hincapié el presentador de 'La ruleta de la suerte' que daba la explicación de su plante. «Nadie ha sacado más rédito a una separación que ella, o sea, un disco entero cantando que se ha divorciado. ¡Ah, vale, que no eres la primera que se ha divorciado!, ¡hombre, que no pasa nada!», espetaba el conductor del espacio que, no obstante, hacía un apunte sobre Shakira. «Nos gustaba más antes, se ha vendido al reggaeton», sentenciaba Jorge Fernández ante las cámaras de Antena 3.