Pablo Motos revela la maniobra de RTVE para impedir que Melody fuese a 'El Hormiguero': «Nos la bloquearon»

La visita de Melody en 'El Hormiguero' de este pasado miércoles ha sido una de las más esperadas de los últimos meses. La cantante andaluza ha estado inmersa en la polémica tras su paso por el Festival de Eurovisión 2025, no sólo por su mala posición, sino por el silencio que decidió guardar tras la final y por su guerra contra RTVE desde que terminó el evento.

En lugar de acudir a la rueda de prensa habitual tras su participación en el concurso, la sevillana decidió regresar a su hogar sin hacer caso a las indicaciones de la delegación. Tuvieron que pasar varios días hasta que definitivamente dio la cara y, cuando lo hizo en los estudios de Prado del Rey, cargó directamente contra el trato recibido por los medios, especialmente por el programa 'La Revuelta' que se emite en la cadena pública.

Más de una semana después de las primeras palabras de Melody, Pablo Motos anunciaba que la cantante se sentaría este miércoles junto a él en el plató el programa de las hormigas. Se trataba de la primera entrevista de la de Dos Hermanos tras el certamen musical y, además, en un medio como Antena 3, que compite directamente en las audiencias del 'access prime time' con la cadena pública.

Un gesto que muchos han entendido como un pulso de la sevillana a RTVE, más aún después de que esta cancelara su entrevista en el programa de David Broncano.

No era, sin embargo, la primera vez que el presentador de Requena trataba traer a la representante de Eurovisión 2025 a 'El Hormiguero'. Algo que no fue nada sencillo de conseguir, pues desde RTVE se lo negaron en los meses anteriores al festival, tal y como ha desvelado ahora el comunicador valenciano en el programa de este miércoles antes de comenzar su entrevista con ella.

Pablo Motos desvela el bloqueo de RTVE a su entrevista con Melody

«Necesito restablecer la verdad en alguna cosilla. En primer lugar, me gustaría decir que vienes aquí sin cobrar absolutamente nada, como todos los invitados que han venido en estos 19 años. Nada de nada, aunque en otros sitios te hayan ofrecido de todo», comenzó aclarando Pablo Motos ante la audiencia, dejando claro que Melody venía a Antena 3 por su propio pie y no por dinero.

Con este comentario, el presentador hacía referencia a los rumores de que el programa '¡De viernes!' estaba dispuesto a pagar hasta 150.000 euros a la cantante por sentarse en el plató de Telecinco. Algo que finalmente no sucedió, pero que la propia Melody confirmó, asegurando que les había dicho «que no» a los interesados.

Motos ha recordado que, en los últimos años, el programa producido por 7yacción ha tratado de contar siempre con los representantes españoles, como es el caso Melody: «También quiero subrayar que 'El Hormiguero' ha invitado en los últimos años a todos los concursantes de Eurovisión. Chanel vino unos días, Blanca Paloma… El año pasado TVE nos pidió que trajéramos a Nebulossa, pero no se sintieron preparados para hacer el programa y dijimos que lo entendíamos».

Más complicado ha sido conseguirlo este año con la artista andaluza, que no fue cerrada hasta el pasado martes 27 de mayo por la obstrucción de la cadena pública. «Este año le pedimos a TVE traer a Melody, pero nos la bloquearon desde el primer momento. Por eso la hemos traído cuando ha terminado el contrato», replicó el conductor valenciano, dejando entrever los motivos de esta tardía entrevista.

El 'dardo' de Melody contra 'La Revuelta' de David Broncano

Desde que terminó su participación en Eurovisión, Melody ha lamentado el trato mediático que se le ha dado a su figura, hasta el punto de que esto ha afectado a su salud mental. «Estoy acostumbrada a cantar, no a estar constantemente en una crítica y un cuestionamiento. Siempre lo he dicho, soy artista. Lo mío es el arte y es la música», dijo en su charla para 'El Hormiguero'.

A pesar de que su participación en el festival ha sido «una ilusión», también ha supuesto un camino muy complicado para ella e incluso pensó en echarse atrás. «Ha sido muy duro el proceso, ha habido momentos en los que he dicho 'mira, me voy'. Llevo trabajando muchos años de una manera y a veces quería cosas de una manera, el equipo de otra, y yo no me sentía bien», lamentó.

💬 @soyyomelody: "Yo estoy acostumbrada a cantar y no estar continuamente en una crítica" #MelodyEH pic.twitter.com/p6wW2dU32F — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 4, 2025

Sin mencionar a 'La Revuelta', Melody también cargó con dureza contra el programa de David Broncano, al que se negó a acudir tras las bromas que estos hicieron sobre su actuación y su actitud posterior. «He notado una parte, un poquito los medios 'revueltos', que han hecho comentarios que no me han parecido acertados», dijo sobre el trato que había recibido por parte de algunos medios.

«Puedo gustar más o menos, pero siempre he ido para no hacer daño a nadie, con mi verdad y sin faltar el respeto a nadie. Desde que pedí unos días de descanso porque no me sentía bien se han dicho cosas de mi persona que no son verdad», sentenció.