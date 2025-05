Broncano, atónito, responde a las pullas de Melody contra 'La Revuelta': «La hemos invitado un montón de veces»

«Estaba acordado desde hace dos meses con Televisión Española. Se ha enfadado, no sabemos por qué. Ha llegado, se ha ido directa a su casa, ha cerrado las persianas, y está allí tranquilamente. Deseamos que se recoloque un poco emocionalmente». Con esas palabras, David Broncano hacía partícipes a los espectadores de 'La Revuelta' de los motivos por los cuales el actor Manolo Solo había sido convocado in extremis como invitado. Una semana después del plantón al programa, se ha pronunciado la otra parte implicada.

La cantante de 'Esa diva' atendió por fin a los medios de comunicación después de su paso por Eurovisión. Lo hizo en una rueda de prensa ofrecida por RTVE este lunes 26 de mayo, y en ella no tuvo reparos en arremeter contra el formato conducido por Broncano. «Por encima de todo está la salud mental y ha habido un programa de televisión que se ha reído de que yo me fuera a mi casa a estar con mi hijo. No me gusta esa doble moral. Me encanta el cachondeo pero la salud mental no es parte de ese humor. Cada uno tenemos una mochilita... Me parece de muy mal gusto que se rían», sentenciaba.

Preguntada por si, pese a todo, estaba dispuesta a acudir a 'La Revuelta', aclaraba con la misma contundencia que «voy a ir a los programas donde me respeten y me den mi sitio», pero dejaba la pelota en el tejado del jienense apostillando que «siempre estoy abierta a unas disculpas».

¿Pediría perdón Broncano? ¿Lo dejaría pasar? Sea como fuere, después de la intervención de Melody, todas las miradas apuntaban hacia la nueva entrega de 'La Revuelta', donde la audiencia esperaba algún tipo de reacción por parte del presentador y los colaboradores a las palabras de la sevillana. Más aún después de que otras declaraciones de la cantante durante la rueda de prensa obligaran a Radio Televisión Española a desmentir que haya prohibido por contrato a ningún representante de España en Eurovisión hacer «comentarios políticos», tras afirmar Melody que lo tenía firmado por contrato para no pronunciarse sobre su postura sobre el genocidio de Gaza.

Broncano, ajeno al enfado de Melody

Pero contra todo pronóstico, Broncano no estaba enterado de las pullas de Melody al programa, de manera que no dio crédito cuando Grison las mencionó. «Se ha enfadado… Con lo que la queremos nosotros», reiteraba el colaborador ante un presentador atónito.

«¿Se ha enfadado? ¿Melody? ¿Ella con nosotros?», inquirió el cómico sin salir de su asombro. Ricardo Castella completaba la información explicándole que también había dicho que admite disculpas.

«¿Esto es cierto? Es que hay que empezar a hacer el programa en directo para que yo me entere de estas cosas. Porque claro, vengo aquí y estoy vendido. Igual me ha dicho 'hijo de p***, te rajo y no le puedo contestar'», comentaba Broncano, sin saber muy bien qué decir. «Luego lo miro. Pero la hemos invitado un montón de veces. La invitamos antes de Eurovisión, lo celebramos. Luego canceló un rato antes. No dijimos nada, además», añadía un tanto contrariado.

San Fadao 🙏🏻 la repuesta de #LaRevuelta y Broncano a la pulla de Melody en la rueda de esta tarde.#LaRevueltaTVE pic.twitter.com/Xik3Q0uXbB — 𝙴𝚍𝚞𝚊𝚛𝚍𝚘 𝚅𝚒𝚕𝚕𝚊𝚗𝚞𝚎𝚟𝚊 (@e__VILLANUEVA) May 26, 2025

«Si pero un buen chiste si no viene con disculpas luego, no es nada», bromeaba Castella. A lo que el cómico, ya recuperando su tono de humor habitual, acotaba que «la podemos invitar para que venga en esta onomástica 'San Fadao'».

Para evitar malentendidos, tanto los colaboradores como el conducto de 'La Revuelta' dejaban constancia de que Melody les parece maja y Broncano aseguraba que le cae muy bien. Pero para evitar meter más la pata, optaba por hacer «como en los programas de la televisión nacional, me informo y mañana hago un análisis sintáctico».