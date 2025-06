Melody se redime con Pablo Motos y condena el genocidio en Gaza: «El que habla no me conoce»

Si 'La Revuelta' se apuntaba un gran tanto consiguiendo una exclusiva visita de Ed Sheeran en la entrega del martes, este miércoles 4 de junio Melody utilizaba el plató de 'El Hormiguero' para «vengarse» del programa de David Broncano y RTVE por unas supuestas faltas de respeto hacia ella cuando bromearon con el plantón que les dio tras Eurovisión. La misma noche que el cómico se defendía de los reproches de la cantante de 'Esa diva', negándose a pedirle perdón, Pablo Motosanunciaba muy convenientemente que la andaluza pasaría próximamente por su programa. Así, tras una semana cebando la entrevista, Melody se sentó en el 'show' de las hormigas, por primera vez en un plató después de su paso por Basilea y su antepenúltimo puesto en el Festival de la Canción.

Noticia Relacionada La drástica estrategia de TVE con 'La Revuelta' que provoca una importante alteración de la parrilla María Robert RTVE ha optado por cancelar una de las entregas del programa de Broncano por las semifinales de la UEFA Nations League

«Así entra una diva en un plató. Creo que en los 19 años de 'Hormiguero' no ha entrado nadie así», comentaba Motos al recibir a la invitada. Y es que antes de la entrevista, Melody volvió a interpretar en directo 'Esa diva', bajando colgada desde el techo ¿Es así cómo le hubiera gustado arrancar la actuación en el festival?, indagó el presentador. Ella reconoció que le hubiera hecho ilusión, pero dejó caer «que se hicieron otras proposiciones y se tuvo que hacer de otra forma».

Antes de comenzar a charlar largo y tendido con ella, el de Requena aclaró varias de las controversias que han rodeado a la visita de la cantante al programa. «Necesito restablecer la verdad en alguna cosilla. En primer lugar, me gustaría decir que vienes aquí sin cobrar absolutamente nada, como todos los invitados. Nada de nada, aunque en otros sitios te hayan ofrecido de todo», aseveró Motos. Se refería a la estratosférica suma de 150.000 euros que, según se comentó, le pagaban por sentarse en 'De viernes'. Un rumor que Melody confirmó y finiquitó allí mismo asegurando que «les he dicho que no».

💬 @soyyomelody: "Yo estoy acostumbrada a cantar y no estar continuamente en una crítica" #MelodyEH pic.twitter.com/p6wW2dU32F — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 4, 2025

También subrayó el anfitrión que «'El Hormiguero' ha invitado a todos los participantes de Eurovisión. Chanel vino unos días, Blanca Paloma… El año pasado TVE nos pidió que trajéramos a Nebulossa, pero no se sentían preparados». Este año, apuntó, «le pedimos a RTVE traer a Melody, pero nos la bloquearon desde el primer momento. Por eso la hemos traído cuando ha acabado el contrato». Al este respecto, Motos reveló que la entrevista se cerró el martes pasado, y que esa misma noche lo dijo porque el invitado, Luke Evans, quería cantar la canción. «Por eso lo dije antes de tiempo», comentó.

Melody arremete indirectamente contra 'La Revuelta'

La sevillana habló largo y tendido sobre el certamen, además de explayarse en explicaciones acerca de lo sucedido al volver de él. «Intento llevarlo lo mejor que puedo. Me hago mi propio mundo… Yo soy artista, pero no tengo nada que ver con cosas que se han dicho, como las que acabamos de desmentir. Estoy acostumbrada a cantar, no a estar constantemente en una crítica y un cuestionamiento. Siempre lo he dicho, soy artista. Lo mío es el arte y es la música», expresó, quejándose por haberse sentido juzgada.

Preguntada si la experiencia había cumplido con sus expectativas, la sevillana manifestó que «Eurovisión para mi ha sido una ilusión que tenía en mi vida. Me siento muy orgullosa de ser española, siempre lo he llevado por todo el mundo». Ahora bien, no ha sido un camino de rosas, «ha sido muy duro el proceso, ha habido momentos en en los que he dicho 'mira, me voy'». «Llevo trabajando muchos años de una manera y a veces quería cosas de una manera, el equipo de otra, y yo no me sentía bien», constató.

.@soyyomelody explica por qué ha decidido no pronunciarse sobre el conflicto entre Israel y Palestina #MelodyEH pic.twitter.com/lIjc41BjVW — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 4, 2025

Estos días ha estado en el foco de todo tipo de comentarios. No obstante, Melody arremetió, sin mencionarlo, contra un claro destinatario: el programa de Broncano. «He notado una parte, un poquito los medios 'revueltos', que han hecho comentarios que no me han parecido acertados. Puedo gustar más o menos, pero siempre he ido para no hacer daño a nadie, con mi verdad y sin faltar el respeto a nadie. Desde que pedí unos días de descaso porque no me sentía bien se han dicho cosas de mi persona que no son verdad», reafirmó.

De esta forma, le daba pie al presentador para que le preguntara sobre otra foco de críticas para ella: su negativa a mojarse sobre el genocidio en Gaza justificándolo por una falsa prohibición contractual por parte de RTVE de hacer comentarios políticos. Tajante, la artista recalcaba que ese tema le había tocado mucho el corazón «porque siempre siempre siempre he estado dispuesta a ayudar». Tras señalar que al no ser política no puede hablar mucho de ciertos temas, dejó claro que ante todo, «estoy en contra total de las guerras, me parece terrible lo que está pasando». «Y creo que en el mundo no se deberían permitir este tipo de cosas, que mueran niños y gente inocente. Inclusive que a día de hoy todavía haya gente que no tenga un plato para comer cada día, me parece muy fuerte. El que habla no me conoce. Si me conociera no diría ni mu, porque sabría que no puedo ver esas cosas en la tele porque de verdad me ponen fatal», zanjaba.