El Hormiguero

«Marron y yo casi morimos»: Pablo Motos deja impactada a Edurne con el angustioso recuerdo de un experimento que salió mal

La cantante pone banda sonora a las fiestas con su nuevo disco, 'Navidad junto a ti'

La relación de Edurne y David de Gea: su hija Yanay, planes de volver a ser padres y su nueva vida en Italia

Edurne en 'El Hormiguero'
María Robert

Edurne es una invitada recurrente en 'El Hormiguero'. Cada vez que estrena proyecto, la artista acude a promocionarlo al 'show' de Antena 3. Y su nuevo álbum no supuso la excepción. La cantante sigue la estela de David Bisbal y pone banda sonora ... a las fiestas lanzando al mercado su primer álbum navideño, bautizado con el inequívoco título de 'Navidad junto a ti'. Este martes 9 de diciembre se sentó con Pablo Motos para contar todos los detalles y presentarlo de la mejor forma posible: cantando en vivo y en directo un adelanto, su propia versión de 'Blanca Navidad'. 

