«Marron y yo casi morimos»: Pablo Motos deja impactada a Edurne con el angustioso recuerdo de un experimento que salió mal

Edurne es una invitada recurrente en 'El Hormiguero'. Cada vez que estrena proyecto, la artista acude a promocionarlo al 'show' de Antena 3. Y su nuevo álbum no supuso la excepción. La cantante sigue la estela de David Bisbal y pone banda sonora ... a las fiestas lanzando al mercado su primer álbum navideño, bautizado con el inequívoco título de 'Navidad junto a ti'. Este martes 9 de diciembre se sentó con Pablo Motos para contar todos los detalles y presentarlo de la mejor forma posible: cantando en vivo y en directo un adelanto, su propia versión de 'Blanca Navidad'.

«Siempre he sido muy fan de la Navidad, me encanta y la disfruto mucho en familia», explicó la invitada. De hecho, tanto ella como su hija escuchan villancicos durante todo el año. Incluso la pequeña tiene su villancico favorito, ‘Siempre es Navidad junto a ti’, el primer single del último álbum de Edurne. «Yo le pongo otro, quiero que se aprenda más canciones, pero si no se las sabe me dice ‘mamá, ponme la mía ‘», relató la cantante.

Tras llenar de magia el plató de ‘El Hormiguero’ con su actuación, Motos mostró a los espectadores todos los formatos del álbum. Y es que Edurne rescata en ‘Navidad junto a ti’ no solo el vinilo, sino el cassette, algo que sorprendió al presentador. Ella explicó que «es de mi época y me hacía gracia recuperarlo».

Después, la artista narró algunos pormenores de la grabación del disco: un álbum de Navidad hecho en verano. «Vas al revés», apuntó el de Requena. «Para llegar a tiempo y poder estrenarlo aquí tuve que meterme en pleno agosto en el estudio. Además, sudando la gota gorda porque soy muy maniática con el aire acondicionado pues seca las cuerdas… Mi pobre productor y yo estuvimos sudando, que nos faltó ponernos en bañador. Horrible. Pero luego ha quedado un disco precioso», añadió la artista.

El incidente con la falsa nieve en el videoclip de Edurne

Sin embargo, el sofocante calor del estudio no fue el peor momento del proyecto para Edurne. Casi se ahoga también grabando el videoclip del primer sencillo con los copos de nieve falso. «Hay que tener mucho cuidado con eso», indicó el presentador. Tanto es así que le dio pie para contar una anécdota ocurrida en ‘El Hormiguero’ que casi le costó la vida a él y a otro de los colaboradores. Ocurrió durante un experimento llamado ‘Avalancha de la muerte’ junto al científico del programa, enmarcado en la sección ‘Guía de supervivencia en casos extremos’.

«Marron y yo casi morimos. Literalmente», afirmó. Mientras se proyectaba en pantalla el video del accidente, el anfitrión le contó a una impactada Edurne lo sucedido. «Esto lo habíamos ensayado… Habían echado medio camión y la juerga se fue a la porra. Ahí lo estábamos pasando muy mal. Marron estaba vomitando, y yo no sabía dónde estaba la salida». Los sacaron pronto, pero posteriormente los dos sufrieron pesadillas. No en vano, «hubo un momento que los dos dijimos ‘es aquí, se acabó’».

.@Edurnity también ha sido víctima de los copos de nieve falsos #EdurneEH pic.twitter.com/n61oElvAPq — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 9, 2025

Comparado con ese percance, el de Edurne fue bastante más leve y quiso quitarle importancia, pero Motos la animó a contarlo. La artista explicó que unos trocitos de papel en el aire simulando la nieve del videoclip le jugaron una mala pasada. «Me tragué como cuatro. Hubo uno que por más que bebía no salía y digo ‘me muero’».

Finalmente, la madrileña presentó en exclusiva ‘No se me da bien odiarte’, una colaboración con Leire Martínez que verá la luz próximamente. Se trata del primer proyecto en solitario de la ex integrante de La Oreja de Van Gogh.