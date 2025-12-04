Suscríbete a
Un 'error' de 'El Hormiguero' deja estupefacto a Óscar Casas: «Se han equivocado, Pablo»

El actor protagoniza la comedia romántica 'Me has robado el corazón', que se estrena en cines el 5 de diciembre

'Me has robado el corazón', comedia romántica de Chus Gutiérrez

Revolución en Eurovisión: España cumple su amenaza y no irá al festival por la presencia de Israel

Óscar Casas en 'El Hormiguero'
Óscar Casas en 'El Hormiguero' Antena 3

María Robert

'El Hormiguero' puso el broche de oro a la semana con el regreso al plató de Óscar Casas. El actor protagoniza'Me has robado el corazón', el nuevo trabajo de Chus Gutiérrez ('El Calentito'), una comedia romántica que se ... estrena en cines este viernes 5 de diciembre.

