Un 'error' de 'El Hormiguero' deja estupefacto a Óscar Casas: «Se han equivocado, Pablo»

'El Hormiguero' puso el broche de oro a la semana con el regreso al plató de Óscar Casas. El actor protagoniza'Me has robado el corazón', el nuevo trabajo de Chus Gutiérrez ('El Calentito'), una comedia romántica que se ... estrena en cines este viernes 5 de diciembre.

El barcelonés comenzó la presentación de la película explicando que se basa en una historia real ocurrida en Estados Unidos. «Eric es un joven ingeniero que conoce a una chica a través de una aplicación de citas. Entonces, la engaña para que la lleve en coche a Galicia porque acaba de robar un banco y ella no lo sabe. Es el plan perfecto para que no lo pillen, excepto que la chica le empieza a gustar un poco. Enamorarse no era parte del plan», contó abriendo el apetito.

La broma del 'tráiler' de la película

Tras la explicación del invitado, Pablo Motos dio paso al tráiler. Pero la imagen que se proyectó en pantalla dejó a cuadros a Óscar Casas, que no entendía qué pasaba. Ante la cara de asombro del actor, el presentador razonaba por qué en lugar de un avance del filme se coló un vídeo de un camión. «Yo te he dicho un tráiler y hemos puesto un tráiler. A veces me cogen literal», espetó. «Creo que se han equivocado, Pablo», señalaba, por su parte, el protagonista de 'Me has robado el corazón'.

.@oscar_casas_ nos habla de su nueva película, ‘Me has robado el corazón’, que llega a los cines mañana #CasasEH pic.twitter.com/megfUtrPXs — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 4, 2025

Al caer en la cuenta de que se trataba de una broma del programa, el intérprete se sumaba al momento cómico y antes de ver el auténtico adelanto de la cinta aseguraba que, a pesar de todo, «este me ha gustado bastante, yo iría a verla mañana».