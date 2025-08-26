Navajazos, peleas, drogas y suciedad: el «infierno» diario de los vecinos de una casa okupa de Leganés

'Espejo Público' se ha acercado hasta Leganés para dar voz a los vecinos de una casa okupada que tiene en vilo a todos los vecinos.

La okupación vuelve un día más a la pequeña pantalla. Y es que, si hace unos días una vecina contaba cómo una amiga había aprovechado que estaba de viaja para okuparle la casa y robarle joyas; este martes 'Espejo Público' (Antena 3) se ha desplazado hasta el 'infierno' okupa que está sufriendo el municipio madrileño de Leganés.

«Los vecinos de Leganés no pueden más, la tensión por los okupas es máxima», introducía Miquel Valls, presentador de 'Espejo Público' antes de mostrar un vídeo con el avance del reportaje que había realizado su compañero, Javi Fuente. «Peleas continuas», «navajazos», «drogas» o «hay que tener un par de ovarios para enfrentarse a ellos», eran las palabras con las que los vecinos describían la terrible situación que vivían a diario con los okupas.

«Están tan desesperados que están tratando de reunir firmas par a tratar echar a los okupas», comentaba Miquel Valls. «Navajazos, peleas, drogas y olores este es el pan de su día a día», apuntaba el presentador del matinal de Antena 3 que conectaba con el reportero desplazado hasta Leganés que era rotundo.

«Llevan seis años de infierno», aseveraba el periodista que hablaba con algunos de los vecinos que denunciaban el poco caso que les hacían las autoridades. «He ido a los juzgados, a la comisaría local, a la comisaría nacional. Se ríen en tus morros. Una pocilga», declaraba una mujer a las cámaras de 'Espejo Público', mientras el reportero mostraba basuras, colchones, ropa, cajones tirados en los bajos de la vivienda. «Suciedad continua. Los vecinos están que trinan. Los okupas hacen de la calle su cortijo», indicaba Javi Fuente a la audiencia del programa de Antena 3 que se encontraba con dos de los 15 okupas que estaban de manera ilegal en la vivienda.

«Nos dicen que bajemos la cámara para evitar cualquier tipo de problema», comentaba el reportero de 'Espejo Público' haciendo conocedores al público de las amenazas que habían recibido por los dos individuos.

Nuevamente, el periodista del matinal daba voz a otra vecina que se quejaba de los okupas. «Es un sin vivir porque tengo un patio y cualquier cosa que lancen de la terraza me puede caer», comentaba la mujer que relataba cómo no era raro ver cómo caían objetos desde lo alto.

Evidentemente, en el plató de 'Espejo Público' reaccionaron y Miquel Valls al escuchar que había peleas entre los okupas y que estos habían ido cambiando a lo largo de los años preguntó al reportero si es que entre ellos no había buena relación, una cuestión con la que Javi Fuente fue claro. «La droga y el alcohol es el demonio», sentenció el periodista dejando claro que no era tanta la mala relación entre los okupas como las consecuencias que generaban sustancias estupefacientes.