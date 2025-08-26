Telecinco
El presentador del Telediario, rotundo con el nuevo beneficio de la dieta mediterránea: «Está comprobadísimo»
Bricio Segovia se hizo eco de los resultados de un nuevo estudio
Con la llegada inminente de septiembre y el regreso al trabajo, también vuelven otras rutinas como ir al gimnasio o el ponerse a régimen. Y es que, septiembre viene a ser el inicio del año para muchos y, por ello, las promesas de retomar o comenzar una vida sana están en la cabeza de muchos. Precisamente, sobre dietas se ha hablado en el Informativo matinal de Telecinco, donde su presentador, Bricio Segovia, ha hablado alto y claro sobre la dieta mediterránea y el nuevo beneficio que se ha descubierto sobre ella.
El Telediario matinal de Telecinco entraba en su recta final. Dejaba a un lado temas políticos y se centraba en la climatología internacional. Tifones, tormentas de arena... Y, de repente, Bricio Segovia cambió radicalmente de tema. Sentado en su puesto frente a la cámara y con el monitor ilustrando la pantalla con alimentos, el presentador del Informativo sorprendía a la audiencia con un inesperado pronunciamiento.
«A ver, que ahora perfectamente en el trabajo yo podría entre vídeo y vídeo ponerme a hacer unas sentadillas», afirmaba Bricio Segovia a los telespectadores del Telediario de la cadena de Mediaset. «¿Por qué?», preguntaba inmediatamente el presentador del Informativo matinal. «Pues, porque el deporte diario es bueno y tiempo... ya lo sé, no nos sobra a nadie», respondía el periodista para seguidamente plantear otra cuestión a la audiencia. «¿Qué también es bueno? La dieta», declaraba Segovia antes de pasar a realizar un rotundo pronunciamiento sobre este tema.
«Está comprobadísimo que la mediterránea es de las mejores a nivel mundial», aseguraba el presentador del Informativo matinal de Telecinco que para terminar daba a conocer el nuevo beneficio que los expertos habían descubierto sobre la conocidísima dieta. «Y, ahora un nuevo estudio nos lo corrobora. No solo eso, sino que estamos ganando puntos contra la depresión», sentenciaba Bricio Segovia.
