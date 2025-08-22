Se desvela el dinero que se habría embolsado Gabriela Guillén por la portada de Bertín con su hijo

Miquel Valls, presentador de 'Espejo Público', ha revelado lo que Gabriela Guillén se habría embolsado por la portada de Bertín Osborne.

Este miércoles la portada de la revista '¡Hola! sorprendía a todos con el protagonista de su primera página. Bertín Osborne posaba junto a su hijo y lo presentaba ante los medios junto a Gabriela Guillén, madre del pequeño, aunque, eso sí, los progenitores nunca aparecían juntos. La portada ha sido tema de conversación estos días y entre tanto dimes y diretes de si el cantante ha cobrado o no, este jueves Miquel Valls, presentador de 'Espejo Público' (Antena 3), revelaba a la audiencia lo que se habría embolsado Gabriela Guillén por la mediática exclusiva.

'Espejo Público' llegaba a la recta final del espacio y con ella se ponían sobre la mesa los asuntos del 'corazón'. Bertín Osborne fue el primer asunto de debate y, desde luego, que el asunto dio bastante de sí.

Primero, Lorena Vázquez, colaboradora del matinal de Antena 3, desvelaba para sorpresa de todos que Bertín Osborne tenía un nuevo proyecto profesional con el que iba a sorprender a muchos y con el buscaría acabar con la «necesidad acuciante de dinero que tiene». Sin embargo, la conversación no solo giró en torno al cantante, sino que el foco también se puso sobre Gabriela Guillén.

Así, Miquel Valls entró en la charla e hizo público el mensaje que había recibido durante la tertulia y que tenía que ver con la portada de Bertín Osborne y, concretamente, con el dinero que se había embolsado Gabriela Guillén. «Me está escribiendo un director de una revista, que no es el director de '¡Hola!'», puntualizaba el presentador de 'Espejo Público'. «Y me dice que Gabriela solo se habría llevado el 10% de la totalidad que se ha cobrado», afirmaba el periodista del matinal de Antena 3 que de esta manera sacaba a la luz lo que la madre del hijo de Bertín habría percibido.