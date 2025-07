Melody reaparece en televión y revela un 'secreto' sobre su participación en 'Tu cara me suena': «Era un sueño que yo tenía»

Melody con Ana Guerra y Manel Fuentes en 'Tu cara me suena'

La victoria de 'Tu cara me suena 12' tiene nombre propio desde hace varios programas. Salvo sorpresas, Melani García, la concursante más joven de todas las ediciones, se proclamará este viernes 11 ganadora del concurso de Antena 3 avalada por una trayectoria impecable en el programa: ha bordado cada una de las imitaciones.

La primera clasificada para la final volvió a dejar a todos boquiabiertos recreando la escena más desgarradora de 'Los Miserables', metiéndose en la piel de la trágica Fantine. Tres minutos y medio de actuación que le valieron a Anne Hathaway el Oscar a mejor actriz de reparto y que la cantante replicó en una soberbia actuación.

La benjamina se disputó el triunfo frente a otros cuatros finalistas. Gisela, que escogió a P!nk y una de las canciones de su adolescencia. Mikel Herzog Jr. Por su parte, defendió el exitoso 'Beautiful things' de Benson Boone. Esperansa Grasia, que logró un lugar en la final tras la renuncia de Bertín Osborne a su plaza, luchó por el triunfo con Carla Morrison.

Melody y Ana Guerra cantan juntas 'Esa diva'

Ana Guerra, por su parte, repitió la actuación de Melody en 'Eurovisión'. La canaria se transformó en 'Esa diva' frente a la atenta mirada de la representante española en la última edición del Festival de la Canción. La de Dos Hermanas reapareció por primera vez en televisión después de varias semanas alejada del foco mediático. Concretamente, desde su polémica entrevista en 'El Hormiguero'.

La ocasión lo merecía, pues cabe recordar que Melody participó en la tercera edición de 'Tu cara me suena' y quedó subcampeona por detrás de Edurne. Manel Fuentes la presentó como «una mujer que hizo una super edición. Quedó segunda, no pudo ganar. Tampoco en Eurovisión, que me pareció una injusticia. Pero hoy nos vamos a resarcir».

Melody presenció en primera fila la imitación de Ana Guerra y le restaba importancia a su puesto en el certamen. «Yo tengo algo más importante, el cariño del público», apuntaba. Además, afirmaba estar super emocionada de que la imitaran. De hecho, contó un secreto de sus tiempos como concursante en 'Tu cara me suena'. «Hace un montón de años, yo pensaba ojalá algún día algún artista llegue ese momento de que me imite. Y pensaba eso, era un sueño que yo tenía».

Y a pesar de semejante reto para la ex triunfita, logró estar a la altura con un derroche de energía y garra, cual diva valiente y poderosa.

Al acabar la actuación, imitadora e imitada han unido sus voces cantando un pequeño fragmento del eurovisivo tema las dos juntas. «La gente no sabe lo difícil que es esto. Gracias, tía, por tu apoyo, de verdad», declaraba Guerra. Pero Melody estaba todavía más emocionada que ella. «Estoy llorando y todo»