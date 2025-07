Bertín Osborne deja a todos en 'shock' al renunciar a la final de 'Tu cara me suena': «Prefiero que entre el siguiente»

Una semana después de que Melanie se convirtiera en la primera finalista de 'Tu cara me suena 12, el concurso de Antena 3 celebró este viernes 4 de julio la segunda semifinal, una gala donde se terminaron de seleccionar los cinco finalistas que pelearán por la victoria en la gran final. Sin embargo, sucedió algo impensable: uno de ellos renunció a su plaza.

Para sorpresa (e indignación a partes iguales del público), Bertín Osborne conseguía colarse en la final como quinto y último clasificado de la noche tras su primer cambio de sexo de la edición: al cantante le tocaba transformarse en María del Monte. Una actuación memorable a la que se unía la propia intérprete de 'Cántame'. «Desde Los Morancos no se había visto nada igual», expresaba alucinado Manel Fuentes.

🧐 ¿Estamos viendo bien en #TCMS?



🤩 Bertín Osborne y María del Monte en 'original y copia' es simplemente: fabuloso.



💃 No sabemos quién se lo está pasando mejor... si sus compañeros, el jurado, nosotros o el propio Bertín. pic.twitter.com/QqovAnDlMt — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) July 4, 2025

«Te juro que yo no doy crédito… Lo siento, pero yo ya no te puedo mirar con los mismos ojos con los que te miraba antes. Te digo más, vas a callar muchas bocas, porque la imagen que mucha gente tiene de ti, que no te conoce tan bien como yo te conozco, es muy diferente a la que realmente eres», coincidía Lolita.

La propia María del Monte, amiga del jerezano, saltaba a defenderlo de las numerosas críticas que ha recibido. «Yo a Bertín lo quiero mucho y tiene una fama que no le corresponde a cómo es él. Y creo que este programa le ha ayudado mucho a sacar al no señorito que todo el mundo piensa, si no a su lado cachondo, simpático, más o menos normal».

Bertín se cuela en el top 5 con los puntos del jurado

Con su indescriptible imitación de la tonadillera, Osborne conquistaba al jurado, cuya puntuación lo colocaba directamente en el quinto puesto de la clasificación general. Por tanto, se aseguraba un lugar en la final.

Pero nada más conocer la noticia, el andaluz tomaba la palabra para dar un importante e insólito anuncio. «Tengo que decir dos cosas. Primero, que como soy finalista, elijo. Quiero hacer de rockero heavy, quiero hacer de ACDC».

Y en segundo, lugar, añadía, «yo he venido aquí a divertirme, a disfrutarlo. Yo esto del concurso y de los números, no…».«La semana que viene voy a flipearlo y a divertirme, entonces yo prefiero que en la final entre el siguiente y yo venga para divertirme. Vengo como de exhibición», comunicaba.

La inesperada decisión del concursante catapultaba directamente a la sexta clasificada, Esperansa Grasia a la competición de la final. «Millones de gracias Bertín, me encantaría deciros algo pero no me esperaba esto para nada», reaccionaba la 'influencer'. De esta forma, aparte de ella y de Melanie, aspiran a ganar la 12ª edición de 'Tu cara me suena'Mikel Herzog Jr., Ana Guerra y Gisela.