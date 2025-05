¿Por qué Melody actúa en la primera semifinal de Eurovisión pero pasa directamente a la final?

Basilea ya está viviendo su gran semana del año en este 2025. La ciudad suiza acoge la 69ª edición del mundialmente seguido Festival de la Canción de Eurovisión y España llega allí con todas las esperanzas puestas en la propuesta de Melody. La artista andaluza, elegida tras ganar el Benidorm Fest 2025, llega con la potente canción 'Esa Diva'.

La joven cantante, que tiene una dilatada trayectoria artística, ha sido una de las sensaciones en los meses previos al festival. Aunque las quinielas previas y las casas de apuestas no la han colocado como las piezas favoritas para ganar el micrófono dorado, lo cierto es que 'Esa Diva' ha tenido una gran acogida durante la gira por Europa de promoción del tema, y en buena parte gracias al arte de Melody.

El poderío de la canción elegida, sin embargo, no se verá en realidad hasta esta semana. De hecho, este martes, en la primera semifinal del certamen, ya será la primera gran prueba de fuego porque será el estreno de la puesta en escena final y se podrá ver el espectáculo de la artista con su cuerpo de baile y arreglos musicales. Sin embargo, la de este martes no será definitiva porque Melody esquivará las votaciones y pasará directamente a la final. Este es el motivo.

El conocido como 'Big Five'

La explicación de por qué Melody, y el candidato español sea el año que sea, se cuela directamente en la final tiene que ver con la historia del concurso y las normas que en sus inicios pactaron los impulsores del certamen, que fijan que seis países participan ya solo en la gran final y pueden saltarse todo el proceso previo.

Entre ellos está el país anfitrión, en este caso Suiza, que por haber ganado la edición anterior tiene este pase directo. Y además, los otros cinco países son siempre los mismos: España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. De hecho, son considerados el 'Big Five' y, al ser los principales apoyos económicos de la EBU (la European Broadcasting Union, que es la que produce el evento) y por ello tienen este privilegio de estar en la final.

El año pasado, la organización del certamen incluyó una nueva condición en el concurso, y es que estos cinco países no solo llegan directos a la final, sino que actúan en las semifinales, sin que sus candidatos sean objeto de voto. Este cambio, del que se aprovechó por primera vez Nebulossa (a quien tocó actuar directamente en la segunda semifinal de Malmo en 2024), generó mucho revuelo.

El beneficio no acaba allí, y es que los países del 'Big Five' tienen derecho a voto. No es en las dos semifinales, pero sí que pueden hacerlo en uno de los dos días. Además, a nadie se le olvida, sus propuestas tienen algo más de visibilidad ya que los telespectadores pueden verlas en dos ocasiones sobre el escenario y, a la vez, pueden ser como un ensayo más antes de la gran final. Hay que ser justos y recordar, sin embargo, que esto no es garantía de nada.