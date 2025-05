Qué es el Big Five en Eurovisión y por qué España pasa directamente a la final

Un total de 37 países competirán en Suiza en la 69ª edición de Eurovisión por el prestigioso micrófono de cristal. Sin embargo, solo uno de ellos será el afortunado ganador, alzándose con el trofeo a la medianoche del sábado 17 de mayo. Tras las dos semifinales, que se celebrarán el martes 13 y el jueves 15 de mayo, 26 países se clasificarán para la gran final. De esos 26, seis ya habrán asegurado su puesto directamente, sin necesidad de pasar por las rondas previas.

Suiza pasa directamente a la final de Eurovisión con la artista Zoë Më y la canción 'Voyage', pues es el país anfitrión (en la ciudad de Basilea) tras haber ganado el certamen hace un año con el 'The Code' de Nemo. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad y este año la televisión suiza organiza, junto a la Unión Europea de Radiodifusión (UER), el festival de la canción.

Los otros cinco países que pasan directamente a la gran final de Eurovisión son precisamente aquellos que más contribuyen económicamente en la UER: España, Alemania, Francia, Italia (desde 2011) y Reino Unido. O sea, Melody ('Esa Diva'), Lucio Corsi ('Volevo Essere Un Duro'), Remember Monday ('What The Hell Just Happened?'), Abor & Tynna ('Baller') y Louane ('Maman').

Por qué España pasa directamente a la final en Eurovisión

En los primeros años del evento, todos los países que competían debían pasar por las semifinales para llegar a la final. Sin embargo, los cinco países que formaban el Big Five, debido a su alta contribución económica, empezaron a cuestionar su situación en el concurso. En 1999, como resultado de estos reclamos y para asegurar su presencia constante, se implementó una nueva regla: los cinco países más grandes no necesitarían pasar por las semifinales, sino que serían automáticamente clasificados para la final.

Países que pasan directamente a la final de Eurovisión España

Francia

Italia

Reino Unido

Alemania

País organizador del evento

Este «privilegio» no se limitó solo a la clasificación directa, ya que estos países también tienen derecho a votar en una de las dos semifinales. Sin embargo, esta medida no fue bien recibida por todos. En 2013, Turquía decidió no participar en Eurovisión como protesta por este trato preferencial.