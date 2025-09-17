Máximo Huerta lanza la pregunta que todos se hacen sobre Eurovisión tras la salida de España: «Me genera esa duda»

Máximo Huerta, colaborador de 'El programa de Ana Rosa', ha lanzado la pregunta que todos se hacen tras conocer que España no acudirá a Eurovisión si Israel participa.

Nuevo tema de debate nacional a costa de la no participación de España en el Festival de Eurovisión si Israel participa. Así, todos los programas de televisión han opinado acerca de la ausencia del país en el certamen. Ana Rosa Quintana fue una de las primeras presentadoras en dejar ante las cámaras de 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) su rotunda opinión, para a continuación hacerla pública uno de sus colaboradores: Máximo Huerta. Sí, el tertuliano tampoco titubeó al decir alto y claro lo que pensaba del tema, como tampoco se andó con medias tintas para lanzar la pregunta que todos se hacen en el caso de que España no participara en el certamen.

Todo ocurría cuando tras conocer la decisión del Consejo de RTVE que España no participaría en el Festival de Eurovisión si Israel acudía. Así, tras dedicarle tiempo en la sección política de 'El programa de Ana Rosa', el asunto también se abordaba en su franja de crónica social y entretenimiento, en donde Ana Rosa Quintana se sentaba con un renovado equivocado de colaboradores, entre los que se encontraba Máximo Huerta, que sin dudarlo hablaba alto y claro sobre el asunto.

«¿Esto significa que tampoco se va a retransmitir? A ver, no participamos, tampoco lo retransmitimos entonces. Con la vuelta hemos tenido ese conflicto, no queremos que participe el equipo israelí pero sí que lo retransmitimos, pero a mí ahí me genera esa duda», planteaba el colaborador de 'El programa de Ana Rosa' que proseguía con la exposición de su opinión.

«La coherencia el ser humano no la puede conseguir en todos los aspectos porque entonces no podríamos usar el móvil que tiene objetos chinos de una dictadura... Las películas de Bardem son de grupos israelíes... La coherencia total es imposible», comenzaba argumentando Máximo Huerta. «Es más fácil decir que no se participa que el fútbol, es mucho más complicado. Es más fácil levantar al público de Eurovisión, en otras palabras: 'no tienes huevos para parar una cosa de Arabia Saudí», zanjaba el colaborador de 'El programa de Ana Rosa' sobre la polémica de la participación de España en el certamen.