El juez del 'Caso Asunta' opina sin filtros sobre la absolución de Dani Alves: «A veces parece que los jueces somos machistas»

La absolución de Dani Alves, condenado a 4 años y 6 meses de prisión por agredir sexualmente a una joven en diciembre de 2022, ha copado las tertulias y los programas de televisión de este viernes. Y es que la Sección de Apelaciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha notificado hoy que revoca por unanimidad la sentencia que condenó al exjugador del FC Barcelona en febrero de 2024.

En la sentencia, el tribunal estima por unanimidad el recurso presentado por la defensa del futbolista, que ejerce la abogada Inés Guardiola, y desestima los de la Fiscalía, que pedía elevar la pena a los 9 años de prisión, y de la acusación particular, que solicitaba aumentarla hasta los 12 años.

La sentencia, que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, señala una falta de fiabilidad en el testimonio de la denunciante en la parte del relato objetivamente comprobable y precisa que ante «las insuficiencias probatorias» se acuerda su revocación, una resolución absolutoria y dejar sin efecto las medidas cautelares adoptadas.

«Consideramos que la divergencia entre lo relatado por la denunciante y lo realmente sucedido compromete gravemente la fiabilidad de su relato», subraya la Sección de Apelaciones del TSJC.

La absolución de Dani Alves ha centrado las tertulias televisivas de este viernes, en las que colaboradores expertos han opinado sobre la decisión de la Sección de Apelaciones del TSJC. Uno de ellos ha sido Jose Antonio Vázquez Taín, juez del Caso Asunta, quien ha intervenido en 'El programa de Ana Rosa' para valorar la sentencia.

La opinión del juez del 'Caso Asunta' sobre la sentencia de Alves

Ana Rosa se ha mostrado sorprendida por la discrepancia entre los jueces que condenaron a Alves y la decisión tomada por el Tribunal de Apelación del TSJC por absoluta unanimidad. «No es tan extraño», ha asegurado el juez Vázquez Taín.

El magistrado ha explicado cómo es el proceso. En primer lugar, ha señalado, el juez de instrucción «lo único que tiene que hacer es ver si hay indicios, no tiene que valorar si esos indicios son suficientes para condenar o no». Después se celebra el juicio y es el juzgado quien tiene que resolver el caso. En este sentido, ha señalado, el recurso que interpuso la defensa de Alves ante el TSJC «permite a ese tribunal que vuelvan a valorar toda la condena».

Intervención del juez Vázquez Taín en 'El programa de Ana Rosa' TELECINCO

El caso de Dani Alves es especialmente delicado al tratarse de un delito en el que «es la palabra de la víctima contra la del agresor porque no suele haber testigos y normalmente no suele haber lesiones que demuestren que ese testimonio tiene una credibilidad ya de por sí».

En este sentido, el juez Vázquez Taín ha hecho alusión al principio de presunción de inocencia, «un derecho constitucional que tiene que ser roto únicamente con una prueba suficiente, clara, firme e incontestable». De esta forma, ha señalado, «el tribunal se ha a centrado en ver si esos indicios permiten romper esa presunción de inocencia».

Vázquez Taín ha explicado en el programa de Telecinco que esta nueva sentencia no determina que el testimonio de la denunciante no sea válido. «Yo puedo creer a una persona y, sin embargo, estimar que eso no es suficiente para condenar a alguien por un delito tan grave como es una violación», ha señalado.

«Hay que leerlo porque hay muchísimos matices dentro de los delitos sexuales, que a veces parece que los jueces somos un poco machistas y simplemente es que no podemos tener seguridad como para romper la presunción de inocencia», ha defendido el juez.

Sobre si es habitual que la Sección de Apelaciones del TSJC haya decidido revocar la sentencia de Alves por unanimidad, el juez ha explicado que «tradicionalmente» siempre solía ser así. «Lo extraño no es eso, es que cuando son condenatorias solo se revocan en torno a un 16-20% de las sentencias, por eso lo tuvieron que ver muy claro», ha señalado.

La reforma de la ley del 'solo sí es sí'

Además, el juez ha opinado sobre la actual ley de delitos sexuales, más conocida como ley del 'solo sí es sí', y que equipara el abuso y la agresión sexual. «Hay que darle una revisión y yo creo que tendríamos que volver a lo anterior, es decir, diferenciar entre aquellos delitos con violencia y llamarles abuso, y aquellos que tienen violencia y llamarles agresión», ha opinado Vázquez Taín.

En este sentido, ha apuntado a la necesidad de reformar esta ley para incluir la prisión permanente revisable para pederastas reincidentes y depredadores sexuales: «Hay una serie de personas que en este tipo de delitos nunca se reinsertan». «La ley no es perfecta, el problema es que la administramos personas y esa responsabilidad es enorme», ha concluido.