Gonzalo Miró opina sin tapujos sobre la absolución de Dani Alves del delito de agresión sexual: «Es una vergüenza»

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha absuelto al exjugador del Barcelona Dani Alves del delito de agresión sexual por el que, el pasado año, fue condenado a cuatro años y medio de prisión.

Cabe recordar que el brasileño fue condenado por un delito de violación a una joven de entonces 23 años, ocurrida en los baños de la discoteca Sutton en Barcelona. Con la decisión de este viernes 28 de marzo, la Sección de Apelaciones del TSJC desestima los recursos de la Fiscalía y de la acusación particular, que ambos pedían elevar la pena establecida en esa primera sentencia, y absuelve al acusado, «dejando sin efecto las medidas cautelares impuestas y declarando de oficio las costas procesales».

El ex de Sevilla, Juventus, París Saint Germain o São Paulo estaba ya en libertad bajo fianza y la sentencia ha generado un terremoto mediático que ha sacudido las tertulias televisivas. Y una de ellas ha tenido lugar en Espejo Público, programa de Antena 3 que presenta Susanna Griso. Allí fue Gonzalo Miró el tertuliano más beligerante al respecto. Con un tono tajante, puso palabras a la frustración que muchos espectadores podrían estar sintiendo tras conocer la noticia. «¿Qué hacemos con esta sentencia? ¿Podemos poner el grito en el cielo?», se preguntaba.

El tertuliano, no contento con eso, siguió su discurso crítico y rotundo al respecto: «A mí me parece lamentable lo que ha pasado», dijo, ahondando además en que le parece que la resolución judicial supone un golpe para las víctimas de agresiones sexuales: «Sobre todo por cómo va a afectar a futuras víctimas. Ahora, si eres ella, me imagino que le aconsejarán que recurra, pero entiendo que diga: 'Mira, ¿para qué?'». Con estas palabras, el colaborador de Espejo Público reflejó el desamparo que podrían sentir muchas mujeres ante la Justicia.

Susana Griso, «ojiplática» tras conocer la sentencia

«Y otra cosa más. En su día, se hablaba de que ella no quiso llegar a un acuerdo económico para evitar sospechas. ¿Tú qué le dirías ahora? ¡Acéptalo! Por mucho que luego te insulten, tú acéptalo porque luego no sabes cómo vas a salir de un juzgado cuando demandes. Es tremendo. Es una cosa lamentable», ha añadido el tertuliano.

Por otro lado, la propia presentadora del programa se ha mostrado realmente sorprendida con la sentencia, sobre todo porque las informaciones parecían ir en la misma corriente: «Me deja ojiplática porque lo que se nos había contado es que ella se va al baño, le hace una felación y, aplicando la ley del solo sí es si, ella dice que se vio forzada, que le cogió la cabeza y tenía marcas en las rodillas del momento tenso que tuvo que vivir», apuntó Susanna Griso.