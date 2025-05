Isabel Allende saca los colores a Broncano con un recado de su novia, Silvia Alonso: «Ella no está de acuerdo»

Si Vanesa Martín puso el listón alto como la primera invitada de la noche en 'La Revuelta', la segunda celebridad entrevistada por David Broncano en el 'show' de este miércoles 21 de mayo superó las expectativas tanto de los espectadores como del propio presentador. Y es que Broncano tuvo que lidiar con una prestigiosa dama de las letras en español, la indómita Isabel Allende. O lo que es lo mismo, la escritora en español más vendida y más traducida del mundo.

La prestigiosa literata chilena se pasó por el programa de Televisión Española como parte de la promoción de su nueva novela 'Mi nombre es Emilia del Valle'. La obra continúa con las andanzas de la familia Del Valle, esta vez la historia de Emilia, que se hace un hueco como corresponsal de guerra en una profesión totalmente masculinizada a finales del s. XIX.

Unos segundos sobre las tablas del teatro Príncipe Gran Vía le bastaron a Allende para tomar el control de 'La Revuelta' y dejar a Broncano sin palabras como pocas veces. La invitada se mostró «encantada de estar aquí», pero con las mimas le pedía al presentador que hablara más lento «porque no te entiendo nada. Estaba allá escuchándote y pensé 'este gallo habla en rumano'». Ni con su experiencia el humorista pudo competir con los vaciles constantes de la invitada.

La casa de los espíritus. Una de las mejores novelas del siglo XX. Traducida a más de 35 idiomas. Más de 20 millones de copias en todo el mundo.



Así fue su proceso de escritura. Esto entra en el examen.

El regalo de Isabel Allende a Broncano

Tanto es así que la escritora no solo había hecho los deberes, sino que además se encontró con una aliada inesperada. «Hablé con Silvia (Alonso), tu novia, y después de conversar con ella pensé que lo que necesitas son afrodisíacos», soltó de golpe en el momento de entregarle el regalo del invitado.

«¡Qué dices, hombre! Habrás hablado con otra persona porque yo soy muy fogoso», aseguraba el jienense haciéndose el ofendido. «Chequéalo con ella. Igual tú te crees muy fogoso…», insinuó la invitada.

«No, no me creo. Además, tengo un espejo grande en la habitación y me veo y digo 'qué vigor'», insistió el anfitrión. La novelista reiteró que «ella no está de acuerdo». Y por tal motivo, «te traje un libro que escribí hace mucho tiempo sobre afrodisíacos 'Afrodita: Cuentos, recetas y otros afrodisíacos'».

Isabel Allende pone en su sitio a Broncano.



¿Sabes que te van a preguntar por relaciones en el último mes? Espera, que te voy a adelantar yo por la derecha.

Broncano, dispuesto aclarar el entuerto, pidió que le pasaran un micro a su chica. «No viene nunca y hoy está ahí arriba», reveló dándole paso a la actriz. Avergonzada, se justificó explicando que «eran cosas entre nosotras. estábamos contándonos la vida, no esperaba que lo fueras a decir aquí delante de todo el mundo».

«Ni siquiera le has contado que hoy en vez de siesta…», sugirió el cómico. También tuvo Isabel Allende que acotar algo a ese cotilleo, «si lo tienes que contar es que sucede rara vez».

A lo que Silvia Alonso, para zanjar el tema, aclaraba que «en realidad todo bien, pero le echamos un vistazo al libro».