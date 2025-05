Candela Peña le da un tirón de orejas a Broncano por la falta de mujeres en 'La Revuelta': «Sois muy rancios»

«Una fuerza de la naturaleza» se reencontró este martes 20 de mayo con David Broncano, aunque era su primera vez en el escenario de 'La Revuelta'. Una eufórica Candela Peña acudía al programa de Televisión Española para hacer promoción de 'Furia' una «sátira del mundo contemporáneo» protagonizada por cinco mujeres maduras que viven situaciones límite. En al serie, que desembarca en julio en HBO, Peña comparte protagonismo y pantalla con otras damas de la interpretación como Carmen Machi, Nathalie Poza, Cecilia Roth y Pilar Castro.

Aprovechando la temática de la ficción, Peña reivindicó reiteradamente durante su paso por 'La Revuelta' la presencia de las mujeres maduras en el audiovisual español. Tanto es así que la última película en la que participó fue 'La boda de Rosa', de Icíar Bollaín, en 2020, a pesar de las buenas críticas que cosecharon tanto ella como la película. «En cinco años no me ha salido una película, si tan divinamente lo hice, debería estar todo el rato rodando», apuntó.

La difícil misión de ser actriz porque no te vuelven a llamar a X edad. #LaRevuelta @candela_penya pic.twitter.com/4jKNi5YXW5 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 20, 2025

Con su característica naturalidad, la ganadora de tres premios Goya hizo una confesión muy íntima. «Parezco más joven porque me cuido mucho, pero ya he empezado esa etapa… He empezado a hormonarme ya. Ya estoy en menopausia». «Es algo un poco tabú, pero todas las mujeres pasamos un tercio de la vida en este tomatón», visibilizó la intérprete.

De pasó, aprovechó para darle un pequeño tirón de orejas a Broncano y su equipo, alegando que «en este programas sois muy 'machas', muy heteros». «Traed a alguna mujer a partir de 40 para que esté con vosotros. Que sois muy rancios, muy machos», se quejó. El presentador no pudo más que darle la razón.

Noticia Relacionada Tony Aguilar habla alto y claro sobre lo que pasó con Melody tras la final de Eurovisión: «Estaba decepcionada y mosqueada» Patricia Marcos El locutor de radio y comentarista ha opinado sobre el puesto de España en el certamen y ha contado cómo se encontraba la artista tras el resultado

Cristina Castaño anuncia su embarazo en 'La Revuelta'

También compartió reivindicación la segunda invitada de la noche, Cristina Castaño. Acompañada de sus perras, anunciando soltería y luciendo embarazo de siete meses. «No he tenido tiempo para traer regalo, pero lo traigo incluido… tranquilo, no es tuyo», bromeaba con Broncano.

🤰🏼Pensábamos que hoy teníamos solo una invitada en la entrevista final. #LaRevuelta @cristinacastano pic.twitter.com/cYG8HFxC9w — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 20, 2025

La actriz presentó 'Lume', una coproducción hispano-lusa que retrata la problemática de los incendios en el territorio fronterizo entre Galicia y Portugal. En la serie, Castaño da vida a una periodista que investiga los intereses económicos y políticos que se mueven tras estos sucesos, una mujer «obsesionada con buscar la verdad, que no tiene problemas en decir lo que piensa y poner incómodo al que está enfrente».

Un papel que ha sido para ella «una liberación». «Hoy en día a las mujeres se nos permite poco no tener filtro, siempre tenemos que moderar nuestra forma de hablar para parecer dulces y amables».

Más temas:

La Resistencia