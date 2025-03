Silvia Alonso, pareja de Broncano, se 'cuela' en 'La Revuelta': «A la gente le gusta el salseo»

A diferencia de 'El Hormiguero', 'La Revuelta' no se despide del todo de la pequeña pantalla mientras dure el parón navideño. Los más de dos millones de seguidores de espectadores fieles al programa de Televisión Española podrán seguir saboreando pese al periodo festivo pequeñas dosis del formato en la Nochevieja de La 1 junto a David Broncano y Lalachus, presentadores de las Campanadas 2024, aunque finalmente el especial de Navidad ha sido cancelado por respeto a Raphael. No obstante, hasta 2025 no regresará a su lugar habitual en la parrilla del 'access prime time'.

Así, este jueves 19 de diciembre, 'La Revuelta' cerró su primera etapa en la cadena pública prometiendo más emociones fuertes. «Vaya programita el de hoy para cerrar el año», sugería el perfil de X del formato.

Noticia Relacionada Broncano se pronuncia sobre lo sucedido con Raphael: «Tuvo aquí un mal rato» María Robert El presentador del programa de La 1 ha hablado con la familia del cantante

No había que esperar mucho para descubrir por qué. La noche arrancaba con una chica del público pidiéndole matrimonio a su novia. Era solo una de las sorpresas que deparaba el show de 'La Revuelta'.

«Con él empezó todo», anunciaba Broncano al recibir al primer invitado «Años después, cuando nadie lo esperaba, de regalo de Navidad», el formato se reencontró con Gerard Piqué. La del ex futbolista no era la única visita. El broche de oro a lo puso Amaia regalando su maravillosa voz.

La fugaz visita de Silvia Alonso en 'La Revuelta'

Pero entre medias había otra inesperada visita: la de Silvia Alonso, pareja de Broncano. Una presencia que lógicamente causaba revuelo entre el público. «A la gente le gusta el salseo, pero ya con un matrimonio aquí por hoy vale», intentaba el cómico para poner orden. La salmantina, por su parte, pedía entre risas que no le quitaran tiempo de su intervención, pues todavía quedaba por pasar una última invitada.

«Como sabéis, se intentó grabar un especial de Navidad con Raphael. Tuvo un problema, no se pudo hacer. Resulta que la invitada que iba después era yo. Por tanto, me fui para mi casa y no pude promocionar lo que iba a promocionar. Pero no pasa nada, porque Raphael está bien y nos alegramos mucho», arrancó la intérprete, deseándole lo mejor al artista.

Mucho hemos tardado para vivir una pedida de mano. ¡Que vivan las novias! 💍#LaRevuelta pic.twitter.com/CkZLiKF2Pj — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) December 19, 2024

«Pero no tenemos cartel, ni trailer de la película…», intervenía el presentador. En confianza, la invitada le pedía que se callara y se sentara, tomando ella las riendas de la entrevista. «No me trates como un muñeco», se quejaba Broncano con humor.

«A ver, es que estaba en otra cosa de prensa, me he escapado porque era el último programa, si no, no podía volver. No pasa nada porque lo hacemos todo rapidísimo y ya está», insistía la actriz ocupando el lugar del entrevistador «¿«Me he colado en 'La Revuelta' para presentar 'Sin instrucciones'», explicaba, pidiendo el tráiler de la comedia que protagoniza junto a Paco León y que se estrena el 25 de diciembre.

«¿Eres la directora del programa ahora? ¿Pero qué es esto? ¡No le hagáis caso!», la picaba su chico. «Está guapa la película. Es graciosa y es bonita. Por una vez, la he visto», continuaba.

Rápidamente y antes de marcharse, la actriz le entregaba el clásico regalo del invitado y contestaba brevemente a las 'preguntas clásicas'. «Este mes he follado poco, y más de 100».