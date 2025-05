Iker Jiménez habla alto y claro sobre cuál es su ideología política: «Lo que no soy es comunista»

Risto Mejide volvía una semana más con su 'Viajando con Chester' (Cuatro). Así, tras su entrevista a Emiliano García-Page, el presentador contaba para su segunda entrevista a un compañero del medio: Iker Jiménez. De esta manera, el conductor de 'Horizonte' y 'Cuarto Milenio' se sentaba frente al publicista para enfrentarse a todo su cuestionario que lo puso contra las cuerdas por su polémica cobertura de la DANA, pero también se interesó por su ideología política.

Todo ocurría cuando Risto Mejide e Iker Jiménez hablaban de la época del Covid, lo que llevaba al presentador de 'Viajando con Chester' a sacarle el tema de su ideología. «Al final tampoco vas a ser facha», le indicaba Mejide, a lo que su invitado le respondía sin pensárselo dos veces. «Facha para mí es un orgullo. Porque mira Risto, ¿qué es facha?», le preguntaba. «No lo sé», le respondía Risto Mejide que directamente le hacía la cuestión que gran parte de la audiencia se ha hecho siempre.

«¿Tú eres de derechas?», le cuestionaba Risto Mejide a Iker Jiménez que contestaba alto y claro. «Yo lo que no soy es comunista», afirmaba rotundo el presentador de 'Cuarto Milenio' que pasaba a justificar su respuesta. «Pero por una cosa muy sencilla: porque he estudiado el comunismo y porque tengo a gente que ha vivido el comunismo. Pero hay muchas cosas de muy derechas que tampoco comparto», añadía el invitado de 'Viajando con Chester'. «Hay mucha gente con ideas muy estancadas que tampoco entiendo. Hay visiones en algunos aspectos sobre los roles de la gente por su procedencia, el clasismo, el trato en ocasiones a la mujer, cosas que no acabo de entender. Una especie de 'hooliganismo' de comprar todo el 'pack': si eres buen español eres esto, eres lo otro, tienes que ser así... No lo entiendo muy bien. Y tampoco entiendo el otro lado absolutamente», exponía Iker Jiménez ante las cámaras de Cuatro, antes de dar un 'toque' a los políticos.

«Aquí te venden todo el 'pack', son muy listos los políticos. El programa es de izquierdas o de derechas. Y contra nosotros o con nosotros. Y a mí eso me parece la mayor estafa de la historia», aseveraba Iker Jiménez antes de decir qué pensaba cuando lo llamaban nazi.

Iker Jiménez y su respuesta a los que lo llaman «facha»

«A mí cuando viene alguien y me dice facha, voy a ser muy sincero, o nazi, porque ya es ultraderechista o nazi... Si alguien tiene el cuajo de decirte nazi, a mí no me importa decir 'tú eres un violamonjas, un matacuras, quemabas iglesias'... La historia está llena de asesinos sanguinarios de cualquier signo. No me llames nazi, porque no tengo nada que ver con los nazis. Yo a nadie le juzgo por su raza, por su procedencia. Precisamente porque yo soy un inmigrante», manifestaba el presentador de 'Cuarto Milenio' que se declaraba «liberal».

«Yo creo en el libre mercado, en la competencia de mercado. Creo en el esfuerzo, en el trabajo, creo poco en el parasitismo social. Pero por supuesto creo que hay muchos componentes que tiene que servir nuestro dinero para ayudar a los desfavorecidos. Pero eso no puede convertirse en un atar, en un odio al empresario, en un odio al que genera trabajo... Veo mucho odio a ese respecto y no lo entiendo», apuntaba Iker Jiménez a Risto Mejide, al que para terminar le revelaba lo que pensaba de Donald Trump y de Elon Musk.

«Se les tiene mucha tirria, otra cosa que no entiendo. Se cree la gente que son imbéciles. Se creen que Trump es imbécil, que Elon Musk es idiota. Y se lo creen nuestros políticos. Yo no creo que son idiotas, es más, creo que tienen cosas admirables y que estoy de acuerdo con ellos», zanjaba Iker Jiménez en 'Viajando con Chester'.