Page: «No digo que Sánchez dé la talla; digo que yo no la doy para ser presidente del Gobierno»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha sido entrevistado en la noche de este lunes en Letur (Albacete), la localidad de la región donde la DANA del mes de noviembre de 2024 golpeó con gran virulencia y acabó con la vida de seis vecinos. En este escenario, rodeado de casas aún sin reconstruir, Page se ha sentado con Risto Mejide en la nueva temporada del programa 'Viajando con Chester', de Cuatro, para contestar durante más de una hora a todo tipo de preguntas, especialmente sobre la gestión de las riadas en Castilla-La Mancha y su 'disidencia' con algunas políticas del presidente Pedro Sánchez, de su mismo partido, el PSOE.

Un humilde Page ha contestado que «yo no valgo para eso» a la pregunta de si se presentará algún día a la Secretaría General del PSOE para alcanzar la Presidencia del Gobierno, porque «no me creo con esa capacidad», ha dicho, para matizar después que «yo no digo que no tenga más experiencia y bagaje que otros, pero en el planteamiento que yo tengo sobre lo que tiene que tener un presidente del Gobierno no encajo. No doy esa talla».

«¿Me estás diciendo que es mejor Sánchez que tú?», le ha preguntado Mejide, y la respuesta sobre la talla del presidente del Gobierno ha sido: «No he dicho que él dé la talla, he dicho que yo no la doy», y ha añadido que «en el listón que él (Sánchez) se pone, es un fenómeno; mi listón es a distinto tamaño». Y, forzado por el entrevistador, ha afirmado: «No me voy a presentar a las elecciones generales de España»«.

Sobre cuándo se intercambió con Pedro Sánchez el último whatsapp, Page ha dicho que fue con motivo de la DANA, cuando el presidente del Gobierno se puso a su disposición cuando volvía en avión a España de su viaje a la India. Sin embargo, cuando el presentador le ha preguntado a qué hora se produjo esa llamada, Page ha sacado su móvil y ha dicho: «Es que no leo bien... Pedro Sánchez cambió su número de teléfono».

El presidente de Castilla-La Mancha ha contado que el día de la DANA no hubo avisos ni de la Aemet ni de la Confederación Hidrográfica. «Ese día no llovía casi en Letur y al final cayó todo el agua que ha caído en los 22 días de marzo que no ha parado de llover ahora». En el caso de que hubiera habido alertas, Page ve «complicado» que se pudieran haber salvado vidas porque «es cosa de minutos, las crisis son algo imprevisto y es complicado de prevenir». A continuación, en el programa han salido vídeos y titulares de periódicos en los que, de alguna forma, el socialista exculpaba a Mazón de la catástrofe que supuso la DANA en Valencia, entre ellos uno de ABC-Toledo que decía: «Page le echa un capote a Mazón».

En cualquier caso, el barón socialista haría ahora lo mismo que hizo en aquellos momentos: «hicimos lo que nos correspondía hacer, nos organizamos de inmediato, activamos los dispositivos y se montó un mando avanzado», ha dicho, para a continuación recordar las «peleas» que los ayuntamientos y los gobiernos autonómicos suelen tener con las confederaciones hidrográficas en cuanto a la limpieza de los cauces de los ríos.

También ha hablado Page de los 40 años que lleva dedicado a la cosa pública. «Creo que soy el político que más tiempo llevo con coche oficial», ha dicho, y que se lo echan en cara; «también me dicen que si estoy abonado a un chiringuito, pero para mí la política es una vocación». En este punto, no ha negado que alguna vez hayan intentado corromperle, sin éxito, como en el caso de un empresario que quiso venderle un piso en la playa a la mitad del precio del mercado. Él dijo que no.

Sobre el PSOE de ahora, asegura que «los cimientos no han cambiado» aunque «quizá en la última época haya más tensión en esos cimientos», y en relación a si Pedro Sánchez es el secretario general que se merece su partido, ha contestado afirmativamente, no sin agregar que «ahora no le votaría» como sí hizo en 2014: «yo tendría que haber votado por Madina».

En esta época de 'convivencia forzosa' que el barón socialista mantiene ahora con Pedro Sánchez, Page dice que por primera vez se han puesto en cuestión elementos esenciales como «la concepción de España o la falta de concepción de España. ¿Y vale todo para mantenerse en el poder?, le ha preguntado Mejide: «Vale en la medida en que cumples con los fines que has prometido», pese a los socios de gobierno.

Quizá previendo la pregunta, el mandatario socialista se ha adelantado recordando que «fui el primero en pactar con Podemos en España, lo hice a la fuerza, pero les dejé claro que a la primera oportunidad rompería esa coalición», y ha dicho que el Gobierno de Sánchez es progresista pero no socialista porque «pacta con la extrema derecha que es Junts, y es hora ya de que el PSOE rompa claramente con Puigdemont», que es «el que manda», y cuyo «populismo independentista ha hecho mucho daño».

A la pregunta de si se vende España por siete escaños, los de Junts, Page lo ha negado rotundamente: «No. España es mucho más que un gobierno o una coyuntura política». Y la siguiente pregunta, inevitable, ha sido por qué con los ocho diputados del PSOE que Castilla-La Mancha tiene en el Congreso no se echan para atrás acuerdos con los que él está radicalmente en contra de Pedro Sánchez. Su respuesta ha sido que, si eso funcionara así, «no serían diputados por el PSOE» y que «debe ser la oposición la que desaloje a quien gobierna». Si él fuera diputado nacional, ha reconocido que sí se opondría a algunos acuerdos de su partido, pero que en ese caso «habría dimitido».

Ha dejado claro Page que va a seguir siendo crítico cuando así lo considere. «No me voy a callar; además, la izquierda tiene que ser crítica y autocrítica porque si un partido todo lo hace bien surge la crítica desde fuera», aunque ha subrayado que «Pedro Sánchez es el secretario general al que menos se le tose»« en toda la historia del PSOE. «Hermanitas de la caridad está siendo la militancia del PSOE«. Pese a todo, él presume de socialista: «Si tuviera que volver a afiliarme, me afiliaría al PSOE».