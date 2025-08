Iker Casillas lo cuenta todo tras la «venganza» de su última 'amiga': «Estoy hasta las narices»

Hace una semana que Iker Casillas volvía a estar en el disparadero tras saltar a los medios una foto del portero con una joven en aguas de Colombia. Una vez más la vida amorosa del exfutbolista bajo el foco mediático, mientras él negaba cualquier tipo de romance. Pues bien, ahora una de las implicadas se ha 'vengado' del deportista y ha subido un vídeo en el que se ve a ambos 'tonteando' en el mar. Unas imágenes que le han llegado a Casillas por medio de 'Espejo Público' (Antena 3) y con las que ha reaccionado de manera rotunda.

'Espejo Público' entraba en la recta final de su emisión y el espacio se centraba en el vídeo que había colgado Juliana Pantoja, 'amiga' de Iker Casillas, en sus redes sociales. «Esto es una venganza en toda regla», apuntaba Alonso Caparrós al ver las imágenes en las que Iker Casillas hacía una ahogadilla a la joven.

Sin embargo, 'Espejo Público' no se quedó ahí porque Isabel Rábago, colaboradora, se había puesto en contacto con Iker Casillas que reaccionaba al vídeo de forma «tajante».

«¿Qué quieres que te diga? Yo con esta chica no he tenido nada, nunca he querido tener nada, entonces, yo ya estoy hasta las narices», manifestaba el exfutbolista del Real Madrid a Isabel Rábago que añadía que además de la joven había diez amigos más.

«Entonces, esa es toda la explicación que da, no tiene nada con ella, no le da más importancia a estas imágenes», apuntaba la colaboradora de 'Espejo Público' que terminaba de relatar su conversación Iker Casillas. «Entonces, yo le digo, vale, lo que tengo claro que es una chica, una más de tantas que busca foco y que quiere protagonismo y que va a conseguir que hoy hablemos de ella», sacaba en conclusión la periodista que revelaba la respuesta del exfutbolista. «Y, dice: '¿y qué quieres que haga? Estoy soltero, disfruto de la vida, pero lo que no es verdad, no es verdad, y ya está», concluía la tertuliana del matinal de Antena 3.