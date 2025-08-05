Alejandra Rubio se revuelve contra 'Vamos a ver' por lo que se cuestiona de Terelu Campos: «Me parece muy feo»

Alejandra Rubio se ha plantado ante sus compañeros de 'Vamos a ver' por lo que se ha hecho en el programa.

Alejandra Rubio se ha vuelto a 'encarar' con sus compañeros de 'Vamos a ver' (Telecinco). Y es que, la colaboradora del matinal de la cadena de Mediaset se ha vuelto a sentir 'atacada' por un tema que le salpicaba. No es la primera vez que la tertuliana ha saltado, de hecho, hace unas semanas se llevaba un importante rapapolvo de Joaquín Prat que le pedía que se «ubicara», además, de señalarle de que ninguno de los que estaban allí eran sus «enemigos». Pues bien, esto parece costarle entender a Rubio que una vez más se ha revuelto contra 'El club social' por poner sobre la mesa un tema que tenía que ver con Terelu Campos.

'Vamos a ver' llegaba a 'El club social' y entre los asuntos que tenían para conversar se encontraba la portada que había protagonizado la semana pasada Terelu Campos. Así, el equipo del matinal de Telecinco debatía acerca de los posibles retoques que habían podido tener las fotografías.

«Yo la veo guapísima y no veo a una persona que no sea mi madre. Me parecen más exageradas las cosas que veo en Instagram que esto. Mi madre no se retoca en la vida real», apuntaba Alejandra Rubio que defendía de esta manera a Terelu Campos de las críticas que había recibido por parte de los usuarios de redes.

Sin embargo, este no fue el único tema que se abordó sobre la hija de María Teresa Campos en el plató de 'Vamos a ver', ya que la semana pasada también se había declarado la 'guerra' sobre quién era mejor abuela, si Terelu o Carmen Borrego. Una comparativa que ponía en el foco el papel de abuela de la mayor de las Campos que hacía explotar a Alejandra Rubio.

Noticia Relacionada Gonzalo Miró echa en cara al Gobierno su «importante» incumplimiento: «No sé por qué no se soluciona» Mari Carmen Parra El colaborador del matinal de Antena 3 se salió del guión para dar un 'tirón de orejas' al Ejecutivo tras ser suspedido por el GRECO

«Me parece tan feo ese tema... Entiendo que me tenéis que preguntar, pero ya hacer comparaciones», le reprochaba la tertuliana al equipo de 'Vamos a ver'. «Mi madre no entra en eso ni va a entrar. Para mí es una abuela fantástica y no tengo ninguna queja. No quiero que sea ni mejor ni peor porque para mí es una abuela perfecta», sentenciaba Alejandra Rubio ante las cámaras del programa.