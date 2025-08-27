Una bronca entre un okupa que regenta un presunto burdel y David Alemán dinamita 'En boca de todos'

David Alemán, presentador de 'En boca de todos', ha tenido un fuerte encontronazo con un okupa que presuntamente regenta un burdel.

La okupación tiene locos a los vecinos de un piso okupado en un edificio de Palma de Mallorca. Y es que, la convivencia está siendo todo un infierno. El okupa deja suciedad en el portal, la música la tiene hasta altas horas de la mañana y gente que entra y sale continuamente, entre otras cuestiones que han llevado a dar que pensar a los propietariosLos propietarios del resto de los pisos hablan de que podría haber un prostíbulo ilegal. Así, un equipo de 'En boca de todos' (Cuatro) se ha desplazado hasta el edificio y ha constatado todo lo declarado por los afectados. Además, consiguió hablar con el okupa que mantuvo una fuerte bronca con David Alemán, presentador del programa de la cadena de Mediaset.

Rubén, que es como se llamaba el okupa, comenzaba su intervención en 'En boca de todos' defendiendo que las chicas que entraban a la casa no eran prostitutas. «Son mis amigas, son colombianas y es la manera de vestir», argumentaba el invitado del programa de Cuatro. «Las colombianas se visten así, las españolas se tapan más», justificaba el okupa ante David Alemán que le replicaba que el espacio había realizado un reportaje y le rebatía sus explicaciones.

«Desde las 12 de la noche eso es un completo infierno», le reprochaba el presentador de 'En boca de todos', mientras que el okupa indicaba que las luces que tenía en la vivienda eran porque le gustaban «los colores». «Desde chiquito pongo colores y lo de las fiestas solo es a veces. Estábamos hablando, ni siquiera había música alta. Soy masajista postquirúrgico y unas van a que les haga masajes. Tengo muchas amigas son como 300 mil», manifestaba el individuo negando que tuviera en el piso un prostíbulo.

David Alemán estalló ante lo que él consideraba mentiras del okupa. «¿Tú nos estás tomando por tontos? ¿De verdad crees que nos chupamos el dedo?», le cuestionaba muy indignado el presentador de 'En boca de todos'. «Si tú me dices a mí que yo tengo un prostíbulo y tú tienes cómo comprobarlo...», le respondía el okupa al conductor del espacio que le 'atacaba' de nuevo.

«Tienes una cara... Tienes más cara que espalda», le espetaba el presentador de 'En boca de todos'. «Me estás insultando, yo no te estoy faltando el respeto... Me estás hablando de una manera que no es correcta. Tu compañero es muy grosero, no sé de qué va», declaraba el okupa ante las cámaras de Cuatro que explotaba cuando Carlos Segarra, colaborador del programa, entraba en la bronca.

«Eres el claro ejemplo de que habría que retirarte el servicio de residencia y mandarte para tu país», manifestaba rotundo el tertuliano que hacía estallar al okupa. «Lo que está haciendo él es homofobia... Me da igual quién seas, eres un grosero, no sabes trabajar», respondía el invitado de 'En boca de todos', que veía cómo David Alemán cerraba la conexión.