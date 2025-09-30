Suscríbete a
Externalización, presiones y temor a ser enviado al 'valle de los caídos': los trabajadores, ante la deriva de RTVE

CC.OO. denuncia los posibles «recortes de pluses arbitrarios» al personal. El sindicato también se queja de la prioridad que le da la Corporación a productoras externas

Programas como 'Malas lenguas' o 'Mañaneros 360' «cuentan con una línea sesgada sobre la realidad y muy politizada», según el Consejo de Informativos de RTVE

Lo llaman 'TelePedro': el tono extremo de la nueva RTVE

Edificio de RTVE Torrespaña
Edificio de RTVE Torrespaña Tania Sieira
Clara Molla Pagán

Los trabajadores de RTVE, a través del sindicato de CC.OO. de la Corporación, presentaron el jueves varias denuncias ante la Inspección por la externalización de programas y coberturas en RTVE para que se investigue «la contratación externa y sus posibles irregularidades». También, «los ... recortes en pluses en diferentes áreas y centros que afectan principalmente al sector de la plantilla más precarizado». Estos pluses, que son complementos salariales que se suman al sueldo base de los trabajadores y que vienen recogidos en el Convenio Colectivo, se han visto afectados, según denuncia el sindicato.

