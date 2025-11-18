El 'doble' de Antonio Banderas revela en 'First Dates' su experiencia sexual más salvaje: «Estas cosas no debería hablarlas…»

Patri, artista y productora tinerfeña, se transforma cuando se sube a los escenarios en grandes divas de la música. En 'First Dates' quiso sorprender a su cita emulando a Tina Turner, sin saber que cenaría con el doble de otra estrella internacional: ... Antonio Banderas.

La soltera, que rehusó revelar su edad, ha estado viviendo centrada en el trabajo durante muchos años tras romper con su primer y único amor. Al programa de citas de Cuatro acudió movida por el sentimiento de encontrar al segundo hombre de su vida, alguien «empático, simpático, guapo y con ganas de mantener una relación duradera en el tiempo».

El equipo del 'dating show' emparejó a Patri con Manuel (49), un habitual del restaurante. Esta vez llegó caracterizado de 'El Zorro', en un guiño a su parecido con Antonio Banderas. Tanto se metió en el papel el inversor sevillano que aseguró que su acompañante caería rendida a sus pies, convencido de «hacer que mis banderas hondeen en tu corazón». Aunque después de fallar en su primer intento de encontrar el amor en el programa, Manuel acudió sin expectativas. «Quiero que me sorprendáis», le comentó a Carlos Sobera.

Antonio Banderas en una cita a ciegas con Tina Turner

El Cupido y su equipo se tomaron la petición del soltero al pie de la letra. Podría haber ocurrido en una realidad paralela, pero sucedió en 'First Dates': Antonio Banderas y Tina Turner tuvieron una cita a ciegas. Para Patri, un acompañante «de diez». Y es que la complicidad entre ellos resultó evidente desde el primer encuentro. El 'pero' lo puso Manuel después de un buen rato de conversación. Reconoció que la canaria desprendía muy buen rollo, sin embargo, no era el tipo de mujer que físicamente le atraía.

En el último intento de que saltara la chispa, el equipo del programa los animó a jugar al 'Rasca del amor' al final de la cena para responder a preguntas subidas de tono, como sus experiencias sexuales más salvajes. «Yo estas cosas no debería hablarlas…», apuntaba entre risas el doble de Banderas, para acabar contando la anécdota en cuestión solo en los totales. «Conoció una chica y en una noche loca terminar en un acantilado en la playa haciéndonos felices el uno al otro», relataba. A su interlocutora no le pareció para tanto, hasta que el comensal añadió el pequeño detalle de que «iba con la amiga también, eran un pack».

La cita de Patri y Manuel Cuatro

Siguiendo con la ronda de revelaciones picantes, Manuel confesó que también había hecho un trío. A diferencia de su acompañante. «Me estoy dando cuenta que soy un poco clásica y conservadora…», señalaba Patri. Otro detalle que no concordó con la mentalidad del andaluz, quien desaprobó que «se cierra en banda, me gusta la gente receptiva y abierta».

Puede que a la soltera le faltara picante según el gusto de su cita, si bien sazonó la velada con mucho ritmo, nada más y nada menos que el de la reina del rock y su emblemático 'Simply the best'. Manuel valoró el esfuerzo de atreverse a actuar en mitad del local. Aunque, en su línea, se puso un poco tiquismiquis con la forma de moverse de la canaria, apostillando que «Tina Turner se movía más en el escenario».

A la hora de tomar la decisión final el doble de Antonio Banderas no se pensó mucho en 'no' una segunda cita con Patri, a pesar de suavizarlo lo máximo posible alabando el carácter agradable de la artista.