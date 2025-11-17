Una soltera de 'First Dates' muy enfadada con su cita por no invitarla a cenar: «Me ha sentado muy mal, tal y como iban las cosas…»

Un minero jubilado de Córdoba, de 76 años, ha sido el perfil elegido por el equipo de 'First Dates' (Cuatro) para esta cita en el restaurante más famoso. Frente a él, Antonia, de 74, una maestra jubilada vitalicia y alegre con la que ha ... hecho buenas migas. Nada más verse se han gustado, tal y como han comentado en plató, por las sonrisas y las miradas. Han empezado a hablar y la cosa ha ido rodada.

Tienen muchas cosas en común. Entre ellas, que quieren encontrar el amor de nuevo y estar con alguien hasta el final. Como aficiones, a ambos les gusta salir y entrar, son personas vitalistas. Pedro, que es el nombre de él, ha dicho que lo pasa genial saliendo a andar y Antonia ha compartido que es una persona alegre y activa. Es así que, tras «una buena primera impresión», todo ha ido fluyendo en positivo.

Para ambos es fundamental compartir las cosas. Tener amigos para salir y entrar y combatir la soledad. El más claro a este respecto ha sido él, que ha dicho que busca a alguien «hasta la muerte» y que lleva mal la soledad. Se considera detallista y atento, «con buen corazón», y estos son factores que también ha gustado a Antonia.

El cara a cara iba tan fluido, que les han animado a pasar al reservado y ambos han aceptado. Allí han acercado posturas en todos los sentidos y la química ha terminado por plasmarse con un apasionado beso. Todo iba sobre ruedas y era evidente que ambos estaban cómodos y seguro que pensando en una segunda cita: «Lo tiene todo». Es así que ha llegado la hora de salir del restaurante, pagar y pasar a tomar la decisión final. Es aquí además que todo se ha roto, o casi todo…

¿Segunda cita?: «Prepara la chequera»

Y es que Pedro se ha adelantado a pagar la cuenta, su parte: «20 cada uno, 20 y 20… cuarenta. ¿Tienes o no tienes?». Él ha dejado su dinero en el vaso y Antonia no sabía qué estaba pasando, por lo que ha decido mirar a ver qué había metido de dinero su pareja. Su sorpresa ha sido comprobar que no la había invitado a la comida: «Pues yo pensaba que me ibas a invitar. Me ha sentado muy mal que no me invite, de verdad. Tal y como iban las cosas, pues nada…».

Viendo la situación, se veían nubarrones en el horizonte: ¿se darían una segunda oportunidad? Él lo ha tenido claro y ha dicho que sí, que Antonia le había gustado muchísimo, regalándole todo tipo de halagos. Ella también ha terminado por dar una respuesta afirmativa, no sin antes advertir a Pedro de que si hay una segunda cita, esta es la condición: «Prepara la chequera».