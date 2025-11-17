Suscríbete a
Un soltero de 'First Dates' se ofende con Carlos Sobera por el motivo más insólito: «No me gustó nada»

El mayor interés de Miguel para visitar el restaurante era cumplir una ilusión de su tía, no encontrar el amor. A pesar de lo cual, a su manera le acabó haciendo tilín su cita, Paula

Miguel al llegar a 'First Dates'
María Robert

Miguel (22) estudia Filosofía; concretamente, se siente identificado con las posturas éticas de Immanuel Kant. Su aspiración es conseguir «un sistema ético absoluto que pueda regirlo todo y nos saque del relativista moral que impera en al sociedad». No le gusta la fiesta, ... detesta el ruido alto y además le agobian las multitudes. También le contó el madrileño a Carlos Sobera que prefiere escuchar música en casa. A veces clásica, otras a Luis Miguel, coros cristianos o pop coreano… Lo que le va apeteciendo, excepto el reguetón, un género que no soporta.

