Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Ábalos se acoge a su derecho a no declarar ante el Supremo y Anticorrupción no pide prisión provisional

Aruseros

Se desvela el proyecto que Lucas, de Andy y Lucas, tendría entre manos tras el 'adiós' del dúo

El programa de La Sexta se ha hecho eco de los planes del cantante

Ana Rosa se 'revuelve' contra Máximo Huerta tras lo afirmado sobre el CIS: «Eso es una mentira»

'Aruser@s' ha revelado los planes de Lucas tras la separación de 'Andy y Lucas'.
'Aruser@s' ha revelado los planes de Lucas tras la separación de 'Andy y Lucas'. EFE/ víctor Lerena
Mari Carmen Parra

Mari Carmen Parra

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El 'culebrón' de Andy y Lucas sigue siendo tema de conversación en los programas de televisión. Concretamente, en 'Aruser@s' (La Sexta) ha copado un día más toda la atención, después de que estos días Alfonso Arús, presentador del espacio, reconociese estar enganchado a las ' ... movidas' entre los dos cantantes. Pues bien, este miércoles el programa de la cadena de Atresmedia ha vuelto a poner el foco en los últimos 'dardos' lanzados por Andy, pero también ha sacado a la luz cuál sería el próximo proyecto de Lucas tras el fin del grupo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app