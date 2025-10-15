Se desvela el proyecto que Lucas, de Andy y Lucas, tendría entre manos tras el 'adiós' del dúo

El 'culebrón' de Andy y Lucas sigue siendo tema de conversación en los programas de televisión. Concretamente, en 'Aruser@s' (La Sexta) ha copado un día más toda la atención, después de que estos días Alfonso Arús, presentador del espacio, reconociese estar enganchado a las ' ... movidas' entre los dos cantantes. Pues bien, este miércoles el programa de la cadena de Atresmedia ha vuelto a poner el foco en los últimos 'dardos' lanzados por Andy, pero también ha sacado a la luz cuál sería el próximo proyecto de Lucas tras el fin del grupo.

«Vamos a un tema que me interesa, porque está muy bien el 'corazón' pero yo soy del culebrón Andy y Lucas», manifestaba Alfonso Arús antes de entrar en el tema del momento. «Andy ha contraatacado. Está fuerte», señalaba el presentador de 'Aruser@s', mientras que Tatiana Arús adelantaba que el cantante posiblemente fuera a «romper su silencio». Además, la colaboradora explicaba que su álbum iba a llamarse «Solo» y el single, «Marioneta».

«¡Adiós!», espetaba con sorna Alfonso Arús al conocer los últimos detalles del próximo disco en solitario de Andy. «Es una declaración de intenciones», apuntaba Tatiana Arús al presentador del programa de La Sexta, mientras que, por su parte, Alfonso Arús era rotundo. «Esto es irreconciliable ya. Es imposible», sentenciaba el conductor del espacio al conocer cómo el artista había compartido algunos mensajes de usuarios criticando a Lucas.

«A ver, ahora Lucas debe componer algo», indicaba Angie Cárdenas pidiendo que la otra mitad de Andy y Lucas hiciera otra canción con 'zascas'. Sin embargo, esta opción fue enseguida echada por tierra por Tatiana Arús. «Yo creo que, posiblemente, Lucas tirará más por el mundo empresarial. Tenía una academia de música que cada aula tiene el nombre de una de las canciones míticas del grupo», señalaba la colaboradora de 'Aruser@s' dejando caer cuál podría ser el futuro del cantante.