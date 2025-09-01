De los castings de 'Gran Hermano' a los consejos de amor de Oriana Marzoli: así es la nueva temporada de Mediaset Infinity

En la era de las plataformas de streaming, las televisiones también se suman a esta alternativa para no desaparecer y hacer resurgir su audiencia. Así al menos lo intenta Mediaset Infinity, la plataforma digital de Mediaset, que ha presentado los contenidos de la nueva temporada durante el Festval de Vitoria este lunes que va desde contenidos exclusivos de 'Gran Hermano' hasta la 'Isla de las tentaciones' pasando por la vida de La Húngara o los consejos amorosos de Oriana Marzoli. «Telecinco tiene una ruta marcada estupenda, donde siempre van a apostar por proyectos nuevos y como todo en la vida hay cosas que encajan en la audiencia y cosas que no. Intentamos que la gente disfrute en su casa todo lo que puedan», reconoce Nagore Robles, uno de los rostros más representativos de la casa durante la presentación de los contenidos.

Once nuevas producciones se estrenarán a lo largo del cuatrimestre, que van desde el 'reality' al 'dating show' o las docuseries. La plataforma del grupo quiere atraer a la mayor audiencia posible, así como la más variada, aunque va a utilizar la misma fórmula que ha empleado Telecinco hasta ahora. Una de sus grandes bazas será 'Gran Hermano 20', que arrancará por primera vez en Infinity con un casting convertido en reality, donde los candidatos al concurso tendrán que demostrar que serán capaces de convivir en un futuro con el resto de concursantes en el programa. Por ello, la plataforma emitirá varias semanas durante 24 horas esta convivencia previa al concurso que enlazará en un futuro ya con el programa que se emitirá también en Telecinco. También habrá dos galas semanales. El ganador de esta previa se convertirá en un concursante oficial de 'Gran Hermano 20'.

«Estoy muy emocionada de estar al frente de un programa pionero. Hemos pasado por esa casa 547 concursantes y vamos a vivir por primera vez ese casting desde el principio. Vamos a ver a los concursantes todo el tiempo que es algo que nos encanta», explica Nagore Robles, que estará al frente del formato. La presentadora fue concursante del programa en 2009 y está emocionada de formar parte de nuevo de él. «Es muy fuerte las vueltas que da la vida. A mí me cambió la vida participar aquí, todavía me acuerdo de mi casting, es un regalo poder vivirlo ahora todos. Todos vienen muy nerviosos y tratas de ponerte capas para no mostrar lo que llevamos dentro, pero tienen que creer en sí mismos y mostrar lo bueno y lo malo», añade.

El programa también seguirá el cambio de casa de 'Gran Hermano', ya que abandonan San Agustín de Guadalix para desplazarse hasta Tres Cantos. Así, la plataforma retransmitirá 'La Mudanza' a través de la plataforma para desvelar los secretos de la nueva casa así como los cambios que tendrá.

La vida de La Húngara o Lucas, de Andy y Lucas

Mediaset trata de recuperar y reciclar los rostros que en su momento llevaron a la cadena a lo más alto como Oriana Marzoli. Por eso, la cadena la recupera para 'El loco amor', un programa que presentará junto a Sebastián Gallego descubrir cómo la generación Z descubre el amor. A través de un 'dating show', los solteros que participan en el programa buscarán el amor ante unos candidatos. El objetivo, aseguran desde Mediaset, tiene como objetivo «llevar de nuevo estas relaciones a lo presencial» dejando a un lado los teléfonos y las redes sociales para conocer a los candidatos en persona. «Estoy más nervioso que cuando hice el examen de conducir. En un momento donde cada uno va a su bola o donde parece que si no hay un enamoramiento fuerte en la primera cita no quedas una segunda, me parece necesario un programa. Es muy curioso ver cómo se relacionan ahora mismo los jóvenes», reconoce Sebastián Gallego.

Oriana Marzoli nació precisamente en un formato similar, pero hace ya unos años, en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', también de la casa. «Yo nací en un 'dating show' donde tenía que conocer el amor y he tenido amores bastante locos, pero no me arrepiento en absoluto. Estas experiencias te cambian la vida así que puedo aconsejar que se entreguen al 100% y que los sentimientos los podamos percibir, que nos hagan partícipes porque es una experiencia única», reconoce la presentadora.

Mediaset ha querido estirar el chicle de 'La isla de las tentaciones' con 'Rumbo a la Isla de las tentaciones', donde emitirán tanto el preestreno de la nueva edición como el casting donde se podrá conocer a los concursantes en primicia antes de que empiece. Infinity estrenará otra edición de 'Madres' y 'Me quedo conmigo', que en este caso contará con una entrevista en cuatro episodios a Lucas, el integrante del grupo musical Andy y Lucas, junto a una psicóloga donde abordará las luces y sombras de su profesión y todo lo acontecido recientemente. Su relación con Andy y los planes de futuro del dúo sobre los escenarios, las recientes pérdidas familiares sufridas, la complicidad con su pareja actual y cuestiones de salud como la cardiopatía que padece, las consecuencias de su operación de nariz y la influencia de la presión mediática, serán algunos de los temas que el artista abordará durante la terapia que le propone el formato. También otras docuseries como La Húngara, la cantante Sonia Prego, que girará en torno a su vida y carrera musical donde participan rostros conocidos de la industria como C Tangana o Antonio Carmona.