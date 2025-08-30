Carla Flila confirma su ruptura con Nagore Robles: «La voy a querer toda la vida»

Tras varias semanas de rumores, Carla Flila (26 años) ha decidido romper su silencio sobre su situación sentimental. La influencer ha confirmado que su historia de amor con Nagore Robles (42 años) ha llegado a su fin. Lo ha hecho a través de sus redes sociales, en una carta abierta en la que se mostró más sincera que nunca con sus seguidores.

«Todo este camino, toda mi evolución, es gracias a mí, pero también una gran parte es gracias a Nagore», comenzaba escribiendo Carla, antes de dedicarle unas emotivas palabras a la televisiva. «Me apetece decirlo públicamente. Porque las personas que han estado ahí, que te han ayudado y acompañado en buscar tu mejor versión, merecen todo lo bueno».

Flila no dudó en confesar que conocer a Robles «ha sido de las mejores cosas que me pasaron en la vida» y que, gracias a ella, aprendió a mirarse con otros ojos. «Siempre la llevaré conmigo. Cada parte de mi trabajo y de lo que soy hoy es gracias a mí, pero también a ella. Y por eso y por mil cosas más, la voy a querer toda la vida», concluía.

Junto a sus palabras, la influencer recuperó un vídeo publicado meses atrás, en enero, donde hablaba de cómo había conseguido ganar confianza en sí misma a raíz de su relación con la que fuera concursante de Gran Hermano. Entonces contaba: «A día de hoy me quiero mucho más que hace un año y medio, cuando se me cruzó en mi camino Nagore […] Ella me empezó a recordar que era una chica valiente, válida y preciosa».

REDES

En aquel momento, Nagore respondió con cariño: «Somos un equipo, y nos sabemos cuidar muy bien la una a la otra. Pero también he aprendido a cuidarme con los años, a valorarme y a estar bien conmigo; algo que también estás haciendo tú cada día por ti misma». Hoy, aquellas palabras resuenan con un matiz distinto, el del recuerdo de una etapa ya cerrada.

Por ahora, se desconocen los motivos de la separación, aunque lo que está claro es que ambas han tomado caminos diferentes. Mientras Carla ha regresado a vivir con su madre y sigue consolidando su faceta como creadora de contenido, Robles afronta un nuevo reto profesional: será la encargada de presentar el espacio que mostrará el casting de la vigésima edición de 'Gran Hermano', según anunció Mediaset'.

