La canela, en el ojo del huracán por una sustancia tóxica: el truco infalible para distinguir la «rica» de la adulterada

Nueva alerta en el ámbito de la alimentación. Y es que, un estudio del Centro Común de Investigación (JRC) ha hecho un estudio que ha hecho saltar las alarmas con respecto a la canela debido que los resultados que ha obtenido señalan que dos tercios de las 104 muestras examinadas en trece países europeos no cumplían con los estándares internacionales de calidad, incluyendo, muchos de ellos, niveles de plomo o de cumarina, un compuesto potencialmente tóxico para el hígado, por encima de la dosis recomendable. Por ello, y ante el aviso, 'La mirada crítica' (Telecinco) ha querido conocer al detalle qué hay detrás de esto: cuáles son los peligros y cómo reconocer la canela adulterada.

«Confieso que no tenía idea de lo que era la curmarina», reconocía Ana Terradillos, presentadora de 'La mirada crítica' a la experta con la que contactaba el programa para conocer a fondo la polémica de la canela. «Es una sustancia química que afecta a personas sensibles y en concreto y lo que más preocupa son los bebés de hasta 18 meses, que pueden superar la dosis recomendada incluso con una dosis bajita», le respondía la invitada a la periodista que, evidentemente, le preguntaba el modo de distinguir una «canela rica» de una que llevara esta sustancia.

La experta lo tenía claro y así lo hacía saber a la audiencia de 'La mirada crítica' a la que le daba un truco infalible. «Es muy sencillo y con este truco nunca nos vamos a confundir», comenzaba diciendo la nutricionista. «Donde está el fraude es en el producto más procesado, en el polvo. Siempre tenemos que mirar que compremos canela Ceylan y preferiblemente en rama, así no nos equivocaremos», indicaba la invitada del programa de Telecinco.

«O sea, que hay que mirar la etiqueta», sacaba en conclusión Ana Terradillos, a lo que la experta le daba la razón. «Hay que mirar la etiqueta y si no pone que estamos comprando canela Ceylan, probablemente, estaremos comprando canela cassia que tiene más vulnerabilidad de este compuesto», indicaba la invitada de 'La mirada crítica' que para terminar exponía algunos de los peligros del consumo de canela que estuviera adulterada. «Este compuesto nos puede dar dolor de cabeza y sufrir un daño hepático, pero sería en dosis muy altas», zanjaba la nutricionista.