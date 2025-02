Los candidatos para presentar las Campanadas 2024 en TVE

Marta Flich y Jesús Calleja presentarán las Campanadas de Fin de Año en Telecinco y Cuatro desde Sevilla, según 'Bluper'. Mediaset España recompensa así a dos de sus presentadores estrella. Este año, el grupo de comunicación encomendó a la copresentadora de 'Todo es mentira' ponerse al frente de un formato titánico como 'Gran Hermano VIP'. Mientras, para el presentador de 'Planeta Calleja', será la segunda vez que se tome las uvas en pantalla, pues debutó en 2018 junto a Lara Álvarez.

Marta Flich y Jesús Calleja tomarán el relevo de Risto Mejide y Mariló Montero como anfitriones de la Nochevieja en Telecinco y Cuatro. Menos de un 5% de cuota de pantalla y 800.000 espectadores obtuvo aquella retransmisión. Ellos son, junto a Cristina Pedroche (y Alberto Chicote), los únicos confirmados para recibir el Año Nuevo en televisión. Quien también tiene todas las papeletas para despedir el año en La sexta es Cristina Pardo, en el que sería su séptimo año.

No lo tendrán fácil, pues hace dos años, Antena 3 superó por primera vez en la historia a La 1 como la cadena más vista a medianoche; un sorpaso revalidado en 2022-23 y que no parece que vaya a revertir de cara a 2024. Aún así, TVE no debe dormirse en los laureles –menos cuando ha recuperado la segunda plaza en detrimento de Telecinco– y echar el resto.

Tras la elección hace un año de los Morancos y Ana Obregón (ausente en 2021 por Covid) y lo sucedido este 2023, cabe preguntarse por quiénes se decantará la Corporación esta Nochevieja. ¿Repetirá Ana Obregón tras haber protagonizado una de las noticias del año? Probablemente no caerá esa breva.

El elenco de 'La Promesa'

Christian Gálvez y María Castro dieron las Campanadas en Telecinco en 2008-09. Él presentaba 'Pasapalabra' y ella era una de las protagonistas de 'Sin tetas no hay paraíso' Telecinco

TVE casi nunca ha recurrido a las estrellas de sus series para despedir el año desde la Puerta del Sol, pero siempre hay una primera vez. 'La Promesa', el serial de época de La 1, lleva desde su estreno en enero dando alegrías a la cadena con una audiencia superior al millón de espectadores. ¿Qué mejor manera de celebrar dicho éxito que llevar a sus protagonistas a la Puerta del Sol de Madrid?

Telecinco ya lo hizo en su momento con los intérpretes de 'Yo soy Bea', 'Escenas de matrimonio', 'La que se avecina' y 'Aída'. En caso de que fuera así, no sería la primera vez dando las Campanadas para María Castro, o sea, Doña Pía en 'La Promesa'. La intérprete gallega, protagonista entonces de 'Sin tetas no hay paraíso', formó tándem con Christian Gálvez para comerse las uvas en 2008.

Es cierto que 'La Promesa', como cualquier serial, tiene un extenso elenco y habría que elegir a unos pocos intérpretes. ¿Se imaginan a los tortolitos de Jana (Ana Garcés) y Manuel (Arturo Sancho) junto a la malvada Cruz (Eva Martín) despidiendo 2023? Sería, sin duda, un broche de oro al fantástico año de 'La Promesa' y una manera de enganchar incluso a más gente.

El elenco de 'Cuéntame'

Anne Igartiburu e Imanol Arias, en 2012.13 RTVE

'La Promesa' tiene cuerda para rato (tiene asegurada su continuidad hasta mitad de 2024), pero 'Cuéntame' tiene los días contados. La mítica y longeva serie se despide 22 años y 23 temporadas después con siete entregas protagonizadas por siete personajes a lo largo de siete años. Darle un final a 'Cuéntame' no ha sido fácil y que los Alcántara se coman las uvas con millones de españoles por última vez sería el cierre perfecto, rompiendo la cuarta pared. Tampoco sería la primera vez para el padre de familia, pues Imanol Arias (y su tupé) despidió el año en 2012 junto a Anne Igartiburu.

Los presentadores de 'Grand Prix'

Anne Igartiburu y Ramón García, en 2018-19 RTVE

No hay dos sin tres y el otro gran éxito de La 1 de TVE este 2023 ha sido el regreso de 'Grand Prix', cuyas expectativas (nostalgia, audiencia) se vieron más que cumplidas. El mítico concurso volverá en verano de 2024 con diez nuevas entregas y para que la gente las espere como agua de mayo, no hay mejor promoción que tener a sus tres presentadores, Ramón García, Michelle Calvó y Cristinini, en la Puerta del Sol. Sería también el regreso de 'Ramontxu' con su capa cinco años después de su última vez dando las Campanadas en La 1 junto a Anne Igartiburu.

