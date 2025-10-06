'Barbie Gaza' relata el 'infierno' vivido tras ser capturada por el ejército israelí: «Ahí ya vi mi final»

La Flotilla está de regreso en España. Así, desde 'En boca de todos' (Cuatro) han querido conocer el testimonio de varios miembros, entre ellos, de la activista y creadora de contenido Hanan, más conocida por todos como 'Barbie Gaza'. Así, la mujer ha relatado a Nacho Abad, con quien ha tenido sus más y sus menos, cómo ha sido su 'infierno' tras ser capturada por el ejército israelí.

'Barbie Gaza' comenzaba su historia a bordo de la Flotilla, contando al presentador de 'En boca de todos', cómo cuando vieron llegar al ejército israelí tiraron los móviles para que no pudieran malinterpretar sus conversaciones previas y acusarlos de «terrorismo». Algo que cuestionaba Nacho Abad. «A mí me miran el móvil y no encuentran nada, Hanan», le replicaba el periodista que pasaba a preguntarle por cómo había sido el reencuentro con su familia.

«No sabía si iba a volver a verlos, de hecho, con esa escena de violencia frente a la bandera de Israel cuando me sacan, yo ahí vi ya mi final. Calculaba los años que iba a tener (su hija) cuando la volviera a ver, qué edad iba a tener ella, se me pasó todo un mundo por la cabeza», afirmaba 'Barbie Gaza' en 'En boca de todos' que ante la petición de Nacho Abad explicaba a qué momento de «violencia» se refería.

'Barbie Gaza', muy clara: «Nos apuntaron con rifles»

«Hay varios momentos, es uno de las violencias que sufrimos después de 24 horas cuando somos trasladados del barco, que nos apuntaron con rifles, ... a las 24 horas cuando salimos, todos me conocían los policías israelíes, me sacaron de los pelos y ya dije: 'esto pinta muy mal', me pusieron de rodillas con mis compañeros», relataba 'Barbie Gaza' a Nacho Abad. «Dije a ver si no me reconocían, pero no, vino uno y me pidió la mano llevaba la pulsera de la sandía, que la diseñé como símbolo de la resistencia y me la arrancó del brazo...», apuntaba la invitada de 'En boca de todos' que continuaba con su historia a bordo de la Flotilla.

«Me sacaron de ese grupo y me llevaron detrás de espaldas a una reja y entonces pusieron una bandera grande de Israel, solamente entendía, porque hablaban en hebreo, tres palabras: televisión, Hamás y otro que hacía como que me escupía y decía 'fuck you'», explicaba la activista que ante tal situación entró «en bucle». «Me dio una crisis de ansiedad», aseguraba 'Barbie Gaza' que confesaba que pensó en unas «palabras» de su madre que le había dicho que si le pasaba algo su padre se iba a «quitar la vida». «Solo pensaba en eso, los veía capaces de todo, eran miradas de odio, se hacían 'selfies' conmigo, un espectáculo», manifestaba Hanan en el programa de Cuatro que ponía el foco al instante en que fue separada del grupo.

«Solo nos separaron a Greta y a mí. A mí me colocaron la bandera de Israel, esto es la carnaza que le han pedido sus medios. Siempre recibía amenazas», aseguraba 'Barbie Gaza' que denunciaba haber sufrido «violencia mediática». «Quizá salimos de los estereotipos que consideran ellos y a lo mejor, por eso, causa más fuerza el mensaje porque como que no entramos en el estereotipo de activistas. Al final se ha atentado contra la igualdad», sentenciaba la invitada de 'En boca de todos'.