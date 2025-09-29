La Guardia Civil irrumpe en un pleno reportaje de Cuatro en 'auxilio' de una okupa agresiva: «Tenemos un problema»

El mundo al revés. Esto es lo que se ha vivido esta mañana de lunes en el programa de Cuatro 'En boca de todos', cuando se ha topado con una okupa agresiva que no solo ha insultado y amenazado, sino que ha llamado a la Guardia Civil para que la protegiera de los periodistas de la cadena de Mediaset al sentirse «acosada». Todo un 'show' que tenía como 'guinda' a la propietaria de espaldas a la cámara para mantener en secreto su identidad, ante el miedo de las posibles represalias que podía tomar contra ella la okupa y toda su familia.

«Tenemos un problema con Mariana, que tiene una vivienda que se la ha okupado una mujer con cuatro hijos», señalaba Nacho Abad, presentador de 'En boca de todos', al que su reportera le puntualizaba.«Bueno, vamos a decir que los hijos es el punto menos importante, el problema es que es muy agresiva», manifestaba la reportera. «Y no es que nos lo estén contando y no es que esté grabado, es que por la mañana hemos intentado hablar con ella y nos ha mandado vamos a decir de manera soez a la mierda», indicaba la periodista del programa de Cuatro que seguidamente relataba el sorprendente hecho que había ocurrido después.

«Entonces, ha llamado a la Guardia Civil porque ella es, supuestamente, la que se siente acosada, cuando nosotros estamos tan tranquilos aquí, pero estáis viendo que Mariana, ella es la que la dueña del piso no se atreve a dar la cara porque teme que haya represalias», explicaba la reportera de 'En boca de todos' absolutamente indignada. «Entonces que me explique cómo puede ser la víctima cuando tenemos esta situación aquí», se preguntaba la periodista que a continuación exponía la historia de la propietaria de la vivienda.

«La situación es que ella compra un piso, va a un banco, lo hace legal, había unos okupas, pero le dicen que ya se han ido, le dan las llaves y cuando va, no abren y hay gente dentro, lo peor no es eso, es lo que te dice la okupa», señalaba la periodista que le daba voz a la víctima de la okupación. «Me dice que me vaya, hay amenazas», indicaba la mujer a los micrófonos del programa de Cuatro.

Entonces, Nacho Abad pidió a la periodista que intentara hablar por el telefonillo con la violenta okupa. «Hemos llegado por la mañana, nos ha dicho unas cuantas cosas que son lindeces, he dicho a Toni: 'verás que llega esta y nos hace cualquier cosa', porque al ver que yo era una mujer se ha venido arriba, con Toni ya estaba agresiva pero al ver que yo era una chica se ha puesto un poco peor, y lo más increíble es eso de todo es que ha llamado a la Guardia Civil y les ha dicho que estaba siendo acosada que la hemos amenazado cuando simplemente le hemos preguntado qué estaba pasando», indicaba la reportera al presentador de 'En boca de todos' mientras esperaba sin éxito que la okupa le respondiera la llamada.