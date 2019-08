Actualizado 28/08/2019 a las 15:33

El plantel de concursantes de «GH VIP 7» comienza a desvelarse. Si esta semana se confirmó la participación ya anunciada de Mila Ximénez, Telecinco ha informado hoy de que «El Cejas», polémico participante de «Got Talent», también estará presente en el encierro de Guadalix.

Tal y como ha anunciado el joven a través de un vídeo en sus redes sociales, «quiero veros a todos apoyándome a muerte. [...] Más os vale, cuidadito como no me apoyéis», afirma el concursante.

Empezamos el día con un notición... 💥 ¡¡¡El Cejas, segundo concursante oficial de #GHVIP7!!! 💥 Y nos promete que lo va a dar todo dentro de la casa 😉 pic.twitter.com/m2fItp9xXu — Gran Hermano (@ghoficial) August 28, 2019

Youtuber de profesión, «El Cejas» se dio a conocer por el gran público en febrero de este año, cuando logró colarse en la semifinal de «Got Talent» gracias al presentador del programa, Santi Millán. «Soy polifacético, valgo para todo y vengo a cantar», dijo el joven en su presentación. Cuando se puso a cantar, los jueces no daban crédito a lo que veían, y, pese a sus esfuerzos, optaron por eliminarle del programa.

Risto Mejide, uno de los jueces más implacables, afirmó que, aunque intención no le faltaba, la actuación no había terminado de convencerle: «A mí me ha molado. Has hecho una interpretación, te has reído de ese tipo de chaval, entiendo que no eres así. Pero hay que elaborarlo más porque la letra es una mierda pinchada en un palo. Ya sé que no eres Garcilaso de la Vega pero intenta currártelo más», le recomendó Mejide.

Cuando «El Cejas» ya había asumido que iba a irse a la calle entró de pronto Santi Millán, el presentador de «Got Talent», y apretó el botón dorado que convirtió a influencer en semifinalista. «El valor de Diego es que realmente hace un personaje y que se ha hecho cantante y ha hecho una canción. ¿Es una mierda de letra? Por supuesto porque «El Cejas» no tiene capacidad de más. 1.300.000 personas no pueden estar equivocadas», justificó el actor.