Actualizado 23/04/2019 a las 01:55

La cuarta y última semifinal de «Got Talent» dejó para el final una de las actuaciones de toda la velada. O así la bautizó Santi Millán, presentador del formato de Telecinco. «Ahora llega el momento más esperado de la noche. Por lo menos para mí, porque llega mi “Pase de Oro”... ¡“El Cejas”!».

Dicho y hecho. Hace solo unas semanas, y ante la incredulidad del jurado del espacio, conformado por Edurne García, Risto Mejide, Eva Isanta y Paz Padilla, el presentador decidió otorgar a «El Cejas» el «Pase de Oro» del concurso después de su surrealista actuación con el «Placa Placa». «La letra es una mierda pinchada en un palo», valoró entonces Risto.

La decisión de Millán, a pesar de que contrastaba totalmente con la del jurado, permitió a «El Cejas» meterse en las semifinales del programa, con uno de los números más estrambóticos de la historia de «Got Talent». Su actuación, no obstante, ha sido una de las más vistas en la historia del programa.

La expectación, así las cosas, era máxima de cara a lo que tendría pensado el «youtuber» para la semifinal. Dicho y hecho, el joven se personó sobre el escenario vestido con un albornoz rosa y preparó otra canción de lo más excéntrica. «¡Risto, no te envalentones, que toda España ya se sabe mis canciones!», plantea uno de los versos del nuevo tema de «El Cejas», «Camiseta», en alusión a la animadversión que Risto mostró hacia su persona en las audiciones.

Tras su canción, el «youtuber» regaló una camiseta al publicista y otra a su mujer, en un gesto que conmovió a Risto. «Hoy me has demostrado que por encima del personaje, está la persona», afirmó. «En esta vida hay que tener mucho morro, y a ti te sobra», valoró por su parte Edurne. «A mí me tienes desconcertada. Entiendo que tengas tantos seguidores, pero la mala suerte que tienes es que aquí hay mucha gente que tiene mucho talento», afirmó Eva Isanta. «“La que se avecina” se estrena el miércoles y allí son todos tan frikis como tú. Conectas con la gente», evaluó Paz Padilla.

De cara a la última ronda, «El Cejas» estuvo entre los cuatro concursantes más votados por la audiencia del programa, por lo que se quedó muy cerca de colarse en la final. «Estoy muy orgulloso de ti. Espero que podamos verte en la final», señaló Millán. Aunque para ello, debía ganarse el favor del jurado y aunque Paz Padilla le votó, Edurne, Risto y Eva Isanta se decidieron por el joven bailarín Arturo Requejo, que se convirtió en el tercer finalista de la noche tras Art Gee y Murga Zeta Zetas.