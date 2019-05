Actualizado 03/05/2019 a las 00:59

«Supervivientes 2019», el reality de Telecinco presentado por Jorge Javier Vázquez, arrasó la semana pasada con su primera gala de la temporada: consiguieron hasta 4.164.000 espectadores, lo que supone un 36,5% de cuota de pantalla. En la gala de esta semana, la segunda, tendría lugar la primera expulsión de la temporada.

Los tres concursantes que fueron nominados el pasado domingo fueron Loly, Colate y Jonathan, que afrontaron la gala con la posibilidad de ser expulsados. Por otra parte Carlos Lozano, Mónica Hoyos, Chelo García Cortés, Toñi y Encarna Salazar e Isabel Pantoja estaban libres de las nominaciones tras conseguir la inmunidad por su localización en la Playa Pirata.

Antes de la gala Telecinco dio a conocer que, tras la áspera bronca de Pantoja y Lozano, la tonadillera abría pedido abandonar el reality para volver a España. No obstante, la organización de «Supervivientes» le pidió que se quedase al menos hasta la gala de este jueves, en la que tendría que explicarle a Jorge Javier sus motivos para irse.

Al comenzar la gala el presentador anunció que Lara Alvarez, conductora del programa desde Honduras, no iba a poder cumplir con sus funciones: «Se encuentra indispuesta. Pero que su familia no se preocupe, que allí está perfectamente atendida». En ese punto dio paso a la prueba de geolocalización, en la que los tres equipos competirían para elegir su playa y la de sus competidores.

La prueba la ganó el equipo de los señores, que eligió irse a la playa pirata. A la playa de los señores mandaron al equipo de los piratas, y el equipo de playa abandonada lo dejaron en playa abandonaba.

Ya luego se pasó al capítulo de los enfrentamientos entre concursantes. Hasta el momento el rey de las tanganas es Carlos Lozano, que ya se ha peleado con Isabel Pantoja, con Chelo García Cortés, con Mónica Hoyos y con las hermanas de Azúcar Moreno. El desencadenante de la pelea es siempre la acusación de Lozano a sus compañeros de no colaborar en las tareas del equipo.

«Lo que no se puede es pedirle a las personas que hagan cosas que tú no haces», le criticó Pantoja, «este no es el Carlos Lozano que conocía, me ha decepcionado. Aquí yo hago todo con cariño, y estoy lastimada y no puedo hacer más. Lo único que pido es respeto, porque en este programa se me ha faltado el respeto». . A Chelo le están afectando las discusiones con Lozano, y ha dicho que «no puedo convivir con un tipo que solo tiene ese lenguaje».

Un poco más tarde llegó la hora de salvar a uno de los nominados, y el elegido fue Jonathan, por lo que el expulsado sería Colate o Loly. Poco después, estando Jorge Javier hablando con todos los concursantes, Violeta se puso de pronto a llorar cuando le preguntaron por su novio y tuvo que abandonar la palapa. «Hemos vivido un momento muy trágico, nos ha sobrecogido», ironizó el presentador, «será difícil que podamos seguir con el programa, pero lo vamos a intentar. Es que acaba de producirse una de las situaciones más ridículas desde que llevo presentando "Supervivientes"».

Violeta volvió al cabo de un rato, todavía llorando, diciendo que quería irse del programa porque «tengo miedo de lo que puedan estar diciendo sobre mí en redes». Jorge Javier tuvo que animarla y persuadirla para que siguiese en «Supervivientes». Cuando las cosas se calmaron Jorge Javier anunció el nombre del primer expulsado, que resultó ser Loly Álvarez. «Estoy feliz porque puedo decir que me voy de aquí y todos son mis amigos», dijo la expulsada.