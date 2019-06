Actualizado 06/06/2019 a las 23:46

«Supervivientes» regresó este jueves a Telecinco con la séptima gala del exitoso «reality» de la primera cadena de Mediaset. Lo hizo con una velada que fue mal desde el inicio para Violeta Mangriñán, una de las aspirantes más jóvenes de la edición y que fue acusada por sus compañeros de haber intentado «preparar un montaje» en el programa.

En los primeros compases de «Supervivientes», el formato emitió imágenes de una fuerte discusión que la joven había mantenido horas antes en Honduras con Fabio Colloricchio (su pareja), Dakota Tárraga, Oto Vans y Carlos Lozano. Los tres últimos atacaron con dureza a Violeta, pues afirmaron con rotundidad que había intentado «liarse» con Albert Álvarez, amigo personal de la joven, antes de que ambos entrasen en el programa. Un «montaje» destinado a «ganar más horas» de televisión. Entre gritos y alaridos, la exconcursante de «Mujeres y hombres y viceversa», que en la isla ha comenzado una relación con Fabio, trató de desmentir (sin mucho éxito) la información, que había sido divulgada por Dakota. «Las mentiras tienen las patas muy cortas. Tú sabes mucho de televisión y por eso lo haces todo esto», esgrimió la exparticipante de «Hermano mayor».

De vuelta al concurso, con todos los aspirantes reunidos en la Palapa, el presentador Jorge Javier Vázquez preguntó a Albert Álvarez por las acusaciones a Violeta. Y lejos de negarlas, el atleta confirmó las pesquisas. «Un mes antes de que yo entrara a “Supervivientes”, tuve un bolo con Julen, el ex de Violeta. Se lo dije a ella. Había una concursante que iba a venir al programa, Rym (exparticipante de “Mujeres y hombres y viceversa” y “Un príncipe para tres princesas”). Y Violeta me dijo: “Para liarte con ella, líate conmigo”», confesó Albert.

Instantes después, comenzó un cruce de declaraciones entre ambos. «¿Me puedes mirar a la cara y decirme eso?», estalló Violeta. «Sí. Me dejó entrever que quería liarse conmigo», contestó Albert. «Yo jamás me he querido liar contigo. Te veo como un hermano», dijo la joven. «Bueno, pues es mi sensación y mi interpretación», respondió el atleta. Violeta, no obstante, seguía en sus trece. «¿Cómo le puedes decir a la gente que me quise liar contigo? ¿O que te dije de acostarnos?». «No no, yo no he dicho eso. Solo que yo lo vi así». Dakota, entonces, intercedió por Albert. «Te metiste en su cama en un hotel desnuda y no hicisteis nada porque él no quiso».

En ese momento, Jorge Javier Vázquez tomó la palabra. «Yo creo que la estás cagando, Violeta. Tienes la jugada como ganada. Un comentario como de cachondeo lo estás llevando a la categoría de verdad. ¿No te das cuenta de que te está dando la razón? ¿Qué buscas, suicidándote?», le preguntó a la joven, que rompió a llorar y discutió a voces e insultos con Dakota. En ese instante, el presentador las cortó. «No quiero volver a escuchar ninguna palabra malsonante más a lo largo de la gala. Podéis utilizar cáspitas, cielos, recórcholis o relámpagos. Pero ninguna más, porque me duelen los oídos. Ni expresiones faltonas ni nada por el estilo», las reprendió.

Testimonios tajantes

A continuación, el resto de supervivientes comenzaron a opinar. «No vienen a cuento los comentarios de Albert, porque siempre me ha hablado bien de Violeta. Tú puedes interpretar que a Violeta le gustas, pero seguramente no es así», defendió Chelo García-Cortés a la joven. Sin embargo, el resto de voces apoyaban la versión de Dakota. «Albert está siendo demasiado comedido. A él le han preguntado y no lo cuenta por hacerse el machito, sino porque es lo que pasó», dijo Omar Montes. «Albert intuía que Violeta quería hacer una estrategia con él», recalcó Colate.

Fue entonces cuando Vázquez quiso saber qué pensaba Mahi Masegosa, que se desquitó a gusto contra Violeta. «Me parece que es una pimpinela, que ha venido aquí con el papel ya asumido y que vino aquí para liarse con alguien. Aquí hay algo que huele a chamusquina». «Yo pienso lo mismo», enfatizó Oto Vans, antes de que los aspirantes recordasen que Violeta también habría «pactado» el cortar con su novio en televisión, como posteriormente hizo en una emisión de «Tierra de Nadie». «A mí eso también me lo dijeron, que ibas a volver con tu novio para dejarlo luego en directo», espetó Albert.

En plató, la exsuperviviente Loli Álvarez dio la razón a Albert, Dakota, Mahi y compañía. «Dakota no ha mentido, porque Violeta habló de eso en el hotel, de que quería hacer un montaje, y yo lo oí también. Violeta lo tiene muy fáicl para salir de ese tema. Solo tiene que reconocerlo, pero no lo hace», afirmó la televisiva.