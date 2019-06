Actualizado 05/06/2019 a las 19:23

Miriam Saavedra ya está en «Supervivientes». La flamante ganadora de la última edición de «GH VIP» ha llegado a los Cayos Cochinos con la intención de ponerlo todo patas arriba. En calidad de fantasma del pasado, Saavedra tendrá la posibilidad de pasar unos días en las mismas condiciones que el resto de supervivientes, pero quedando atrapada en el mirador del pirata abandonado, es decir, Carlos Lozano.

Según llegó a las playas caribeñas, el programa organizó un breve encuentro con cada concursante para darles ánimos y felicitarles por el concurso que habían hecho. Para algunos, era la primera vez que cruzaban palabras con la «princesa inca», pero otros eran viejos conocidos. Isabel Pantoja, por ejemplo, reconoció haberla recibido y saludado durante uno de sus conciertos en Perú. Omar Montes, con el que compartió convivencia en «GH VIP», pareció no alegrarse demasiado de su llegada, pero cuando supo que no conviviría con ella, respiró aliviado.

Miriam Saavedra durante su breve encuentro con Isabel Pantoja - MEDIASET ESPAÑA

Sin embargo, uno de los encuentros más esperados, y que finalmente no se produjo, era el de Miriam Saavedra con Mónica Hoyos. Todos los concursantes de la edición pasaron para darle la bienvenida a Saavedra menos Hoyos. El motivo, tal y como desvelaron en «Sálvame», fue que, en su contrato, Mónica puso una cláusula por la cual no podía tener ningún tipo de contacto con la ganadora de «GH VIP» durante su estancia en «Supervivientes». De esta forma, la última pareja de Lozano tuvo que abandonar la playa en la que se encontraban el resto de concursantes antes de que llegara la barca de Hoyos.

Pero, cuando se produjo el reencuentro de todos los concursantes de la edición, le comunicaron que había estado su enemiga pública número uno con ellos y que rondaría la zona durante unos días. Hoyos, tranquila, dijo ni siquiera acordarse de Miriam Saavedra. «¿Quién es Miriam? ¿Miriam Díaz Aroca? Dentro de mi cabeza en este reality que es tan extremo solo pienso en mi familia, en la gente que quiero, en la gente que me aporta y en todas las cosas que estoy viviendo. Si te soy sincera, no sé quién es», dijo, con una sonrisa de oreja a oreja.

Sin embargo, quién no puso nada en su contrato debió de ser Carlos Lozano. El presentador se encontró con Miriam Saavedra en la playa en la que se encuentra, pudiendo bajar del mirador en el que se encuentra. A pie de playa, un ser mitológico salió de la barca para saludarle: un unicornio. Con una máscara y una especie de manta blanca, Saavedra se situó junto a su expareja. Incluso, para intentar limar asperezas, se mostró juguetona, intentando imitar lo que podría se el comportamiento de un unicornio. Pero Lozano no se encontraba para bromas, por lo que cortó por lo sano las buenas intenciones de su exnovia.

«Esperaba que me recibiera un poco mejor, sinceramente», dijo Saavedra al descubrir la actitud de Lozano. «¿Cómo quieres que te mire con todo el daño que me has hecho?», le preguntaba el pirata olvidado, que en lo único que pensaba era en poderse marchar a su casa el próximo jueves. «Yo he sido muy buena novia y muy buena exnovia, cosa que tú no mucho», continuó Saavedra, intentando zanjar un tema del que ella tampoco parecía querer hablar. Lo cierto es que, en principio, las intenciones de la peruana pasan por no buscar el conflicto en la isla, sino en pasar unos bonitos momentos con alguien que fue muy importante en su vida.

Miriam Saavedra durante su conversación con Carlos Lozano a su llegada a «Supervivientes» - MEDIASET ESPAÑA

Carlos Lozano, hundido

Carlos Lozano no se encontraba en predisposición para disfrutar de la sorpresa que le había hecho el programa. Minutos antes del encuentro entre ambos, Lozano aseguró que el programa había «acabado con mis ganas» de continuar en «Supervivientes». «Llevo un mes y medio sin hablar con nadie, no me han dado ni una recompensa, me han castigado tres veces… han acabado con mis ganas, lo han conseguido. Han conseguido hacerme un infeliz en el palafito», decía un Carlos Lozano con la voz completamente rota, que mostraba las ganas de llorar que tenía.

Carlos Lozano se encuentra actualmente sancionado por haber puesto en peligro su seguridad en el concurso, después de haber superado, sin la compañía de ningún miembro del equipo del programa, los límites que establece la organización para que se muevan libremente los concursantes. Además, también ha hablado con el resto de compañeros de la isla, algo que tenía totalmente prohibido por su condición de pirata olvidado.