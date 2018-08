Seis «reality show» que tenían más «show» que realidad

«Pymp my ride»

«Pymp my ride» es un programa original estadounidense, emitido en la MTV y presentado por el rapero Xzibit. En España tuvo un éxito breve pero intenso, llegando incluso a haber una edición patria dirigida por el grupo de rap Dúo Kie. Los invitados a «Pymp my ride» presentaban un coche viejo y estropeado, y los operarios del programa lo arreglaban y lo convertían en un obra de arte. Coches con mesas de billar, televisiones, cocina, dibujos en la carrocería...todo mentira. Con el tiempo se acabó desvelando que solamente arreglaban los coches por fuera y que muchos de los supuestos invitados eran en realidad actores leyendo el guión.

«Survivor»

«Survivor» es el programa americano del que está inspirado el «Supervivientes» español. En él, un grupo de personas eran abandonados en un desierto o una isla para pasar allí 39 días con el objetivo de ganar un millón de dólares. La verdad no tardó mucho en salir a la luz, y el equipo del porgrama reconoció que los concursantes iban con guiones, que vivían con todo tipo de comodidades e incluso que tenían dobles que les sustituían en las pruebas más complicadas.

«Keeping up with the Kardashian»

La familia más famosa de los Estados Unidos lleva más de diez años protagonizando un programa, «Keeping up with the Kardashians», que no oculta estar totalmente amañado. Todo lo que oímos son guiones y todo lo que les sucede a las hermanas Kardashian está ensayado previamente. Nada de lo que sale se deja al azar, y la propia Kim Kardashian lo reconoció en una entrevista hace unos meses.

«El último superviviente»

Este mítico programa protagonizado por Bear Grylls, un exmilitar británico de élite, mostraba cómo sobrevivir en las situaciones más adversas. Hemos visto a Grylls beber orina, comer insectos, dormir al raso en la estepa siberiana...pero todo era un montaje. El superviviente de «A prueba de todo» viajaba siempre acompañado de un equipo numeroso que le proveía de la comida suficiente y se alojaba en hoteles. Sin duda al saber esto muchos verán caerse a uno de los mitos de su infancia.

«El precio de la historia»

«El precio de la historia» es un programa de compra y venta de supuestos objetos históricos de gran valor. El formato tiene un gran éxito en España y también en Latinoamérica y sus protagonistas se convirtieron en populares personajes televisivos. «No sé Rick, parece falso», es una de las frases que han hecho famoso al programa, pero lo realmente falso es la propia dinámica de «El precio de la historia». Muchos de los supuestos clientes que acuden a vender sus objetos son amigos de los dueños de la tienda y también dueños a su vez de tiendas de antiguedades que buscan promocionarse en la televisión.

«¿Quién da más?»

«¿Quién da más?» es un formato curioso, original y divertido, pero también es una completa farsa. En el programa, un grupo de personas pujan por comprar trasteros abandonados en los que los propietarios pueden encontrar auténticos tesoros. Suena demasiado bien para ser cierto. Dave Hester, un antiguo integrante del programa, denunció a «¿Quién da más?» por irregularidades en la producción del reality: amaños, objetos valiosos colocados a propósito en los trasteros, guionizar las subastas...