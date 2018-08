Netflix se apunta a la moda del «reality show» sobre ricos

Actualizado 21/08/2018 a las 11:36

Netflix no solo vive de la ficción original como «The Crown» sino también de la producción de programas de televisión. Formatos como «Queer Eye» o «Nailed it!» le han reportado a la plataforma de contenido audiovisual muy buenos resultados. Es por ello que no extraña que la compañía haya decidido dar «luz verde» a su primer «reality show» en México, «Made in Mexico», cuyo estreno mundial será el próximo 28 de septiembre.

En la línea de programas como «Jersey Shore» (MTV) o la saga «The Real Housewives» –en España tuvimos «Mujeres ricas» y «Casadas con Hollywood»–, el nuevo programa de Netflix mostrará cómo viven las familias ricas de México a través de la mirada de nueve «jóvenes» nativos e inmigrantes. Un empresario de la noche, una diseñadora de moda, un actor, una «blogger» sobre comida o una política son algunos de los perfiles de sus concursantes.

No es la primera producción propia de Netflix en Latinoamérica. De hecho, la comedia mexicana «Club de cuervos» fue la primera serie original de Netflix en español. Asimismo, la cuarta temporada de «Narcos» ha sido rodada en México tras ambientarse en Colombia durante las tres temporadas anteriores. La última serie mexicana de Netflix en estrenarse ha sido la «telenovelesca» «La casa de las flores», protagonizada por Verónica Castro.