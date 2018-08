Las peleas más sonadas de la historia de «Gran hermano»

Indhira y Carol («GH 11») Carol e Indhira, durante el enfrentamiento - MEDIASET

Es una de las grandes broncas de toda la historia de «Gran hermano». La edición más larga del concurso vivió uno de los momentos álgidos cuando volvió a la casa Carol, una chica que había sido expulsada previamente y, posteriormente, repescada. Indhira estaba viviendo su idilio amoroso con Arturo, pero la recién llegada a la casa decidió interponerse entre los dos.

Indhira, llena de celos, terminó estallando contra Carol cuando esta le recriminaba que había pedido a sus compañeros que la nominaran para que ambas salieran a la palestra. Fue cuando Carol habló sobre los atributos femeninos de Indhira, esta cogió un vaso de agua con hielo y se lo lanzó a Carol al grito de «zorra».

Más tranquila, Indhira terminó entre risas comentando lo que acababa de hacer, pero la decisión le salió cara. La organización decidió expulsarla disciplinariamente por agredir a otra concursante. Ante la expectación de la entrevista a Indhira, Mercedes Milá subió hasta la casa de Guadalix de la Sierra para hablar, in situ, a la exconcursante.

Omar y Paula («GH 15») Omar y Paula, peleándose en una de las habitaciones de «Gran hermano 15» - MEDIASET

La ganadora de «Gran Hermano 15», Paula, no vivió un camino de rosas hasta llegar a hacerse con el maletín. A lo largo del programa, fueron muchas las broncas que tuvo, pero la que seguimos recordando fue la que tuvo con Omar. Lo que empezó como una broma entre compañeros, acabó convirtiéndose en una especie de insulto contra la novia de Omar, algo que le llevó a llamar en repetidas ocasiones «puta» a Paula.

A pesar de que la ganadora de GH 15 insistió en repetidas ocasiones con que cesara sus insultos, Omar no atendía a razones. La pelea terminó con toda la casa reunida en el jardín intentando que terminara la tensa situación. A pesar de los gestos de todos los compañeros, Omar no llegó a tranquilizarse y no volvió a conversar con Paula.

Cristian y Hugo («GH Revolution») Huego y Cristian, durante su enfrentamiento - MEDIASET

La última edición de anónimos del concurso, rodeada de polémica, tuvo un enfrentamiento que estuvo a punto de llegar a las manos. Los concursantes estaban nominando en grupo y en el momento en que Hugo (ganador de dicha edición) explicó por qué quería nominar a Cristian fue cuando empezó la bronca.

«Hizo un comentario que es muy bajo como hombre para mí. Hace unos días hizo habló su vida personal, como que su novia se le ponía encima y no se qué». Este comentario no fue del agrado de Hugo, y Cristian estalló contra el argentino.

«Es de cobarde», repetía en bucle Cristian hacia Hugo, acusándole de no habérselo dicho a la cara y haberse reservado el comentario para nominarle. El enfrentamiento no llegó a mayores gracias a la intervención del resto de concursantes, que contuvieron a Cristian.

Nicky, Eloisa y «Los papeles de la paella» («GH6») Nicky y Eloisa, discutiendo por los famosos papeles de la paella - MEDIASET

La que fuera la primera concursante transexual de «Gran Hermano» en España protagonizó un tenso encuentro con Eloisa, la que se erigió como cocinera oficial de la casa. Eloisa se encontraba al mando de los fogones cuando, con la llegada de Nicky para echar una mano, empezaron los gritos.

Eloisa intentaba explicar a Nicky la manera en la que estaba siguiendo la receta, pero esta no se lo tomó de buenas maneras y se inició la discusión. En un inicial tono bajo, Nicky le pedía a Eloisa que no la gritara, pero al final los alaridos fueron monumentales.

Nicky seguía queriéndose poner al frente de los fogones para terminar la paella, pero por más que lo pedía Eloisa la ignoraba. Es por ello por lo que, finalmente, terminó gritando hasta en cuatro ocasiones aquello de «¿Dónde están los papeles de la paella?».

Aída Nízar e Irma Soriano («GH VIP 5») Aída Nízar e Irma Soriano, siendo separadas por el resto de compañeros en «GH VIP 5» - MEDIASET

La última edición de «Gran Hermano VIP» emitida hasta la fecha, la de 2017, llevó a Aída Nízar a Guadalix de la Sierra. El personaje cumplió con su cometido de revolucionar la casa, pero sus enfrentamientos superaron, incluso, ciertos límites. La concursante fue capaz de sacar de sus casillas a Irma Soriano.

En más de una ocasión, se enfrentaron en directo y se convirtieron en auténticas enemigas, llegando hasta los tribunales por un suceso que tuvo lugar con ambas ya expulsadas. Uno de los más desagradables tuvo lugar cuando Irma se levantó y se encaró a Aída por haber mencionado a su familia.

Al final, Aída fue expulsada con el 69% de los votos frente al 31% de Irma Soriano. Esto derrotó a Aída, que lloraba desconsolada en el plató junto a Jordi González al no entender qué es lo que había sucedido.

Carlos «El yoyas» y Fayna («GH 2») Carlos y Fayna, durante una de las discusiones en el concurso - MEDIASET

La segunda edición de «Gran Hermano» trajo consigo la que fue la primera expulsión disciplinaria de la historia del concurso. Carlos, conocido como «El yoyas» por su famosa coletilla, estaba iniciando un idilio sentimental con Fayna. Sin embargo, los celos pudieron con el concursante, que terminó teniendo que ser expulsado de la casa.

Carlos, en una discusión con Fayna en el dormitorio, terminó forcejeando con ella. El gesto, grabado por las cámaras, fue considerado agresión y el programa le hizo abandonar el concurso de manera inmediata. Su entonces pareja, sin embargo, intentaba quitarle hierro al asunto, pero de nada sirvió.

Fayna y Carlos tuvieron una relación al salir del concurso que duró 17 años. Casados y con varios hijos, el matrimonio finalmente se separó y apareció de nuevo la sombra de malos tratos, por una supuesta denuncia que había interpuesto la propia Fayna.