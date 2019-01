Actualizado 31/01/2019 a las 19:23

Este jueves, «Sálvame» ha llegado una tarde más a Telecinco y lo ha hecho con polémica tras el controvertido modo de proceder de su reportero Sergi Ferré. Ya se sabe que las conexiones en directo son muy complicadas, como se ha podido comprobar hoy con lo que le ha sucedido al colaborador del espacio de Mediaset.

En un momento en que han dado paso al joven desde el programa, en plena calle, un espontáneo ha irrumpido en plano, con su teléfono móvil en la mano, para recriminarle que en el espacio de Telecinco no dediquen tiempo a informar acerca de la situación que se vive en Venezuela. «¡Del tema de Venezuela no habláis!», le reprochó el viandante al reportero, que pretendía «informar» acerca de Cristina, la novia de Kiko Matamoros.

Ante su manera de actuar del transeúnte, Ferré pidió a los compañeros que estaban con él en la conexión que se llevasen al hombre de plano, al que el colaborador incluso empujó. «¡Venga, que en tu casa ya saben que eres tonto!», le dijo el reportero, mientras los trabajadores de «Sálvame» se llevaban al hombre, que trataba de revolverse y no dejaba de incidir en su petición. Ante ello, la respuesta de Ferré no quedó ahí. «Este no es el programa para hacerlo. ¿A mi qué me cuentas de Venezuela? ¡No me importa! ¡Si quieres hablar de Venezuela, vete a La Sexta!», le espetó al viandante.

Desde plató, la presentadora Carlota Corredera intentó mediar e incluso, condenó el modo de actuar del reportero. «Aunque no hablemos de la grave situación que se vive en Venezuela, no significa que no nos importe. Es muy grave lo que está pasando allí», expresó la conductora de «Sálvame».

En las redes sociales, decenas de usuarios no trataron de criticar la actitud de Ferré e incluso pidieron el «boicot» al programa. «Menudo sinvergüenza el reportero este, llamando tonta a la gente con esa chulería. ¡Boicot a “Sálvame”!», opinó un usuario. «¡Qué asco dan!», dijo uno más. «Hoy le están dando de su propia medicina. A ver si hace oreja y no se pone tan pesadito con la gente», opinó un tercero. Otros, no obstante, defendieron al reportero. «Qué paciencia tiene Sergi Ferré en sus directos. Molestar así al personal cuando está trabajando no procede».

#kikontrariado menudo sinverguenza el reportero este de @salvameoficial llamando tonta a la gente con esa chuleria boicot a salvame — Angel (@Angel47553033) 31 de enero de 2019

En Sálvame, el reportero tratando a la baqueta a un viandante que le dice “Y del tema Venezuela no hablaís” y el reportero le espeta “si quieres hablar de Venezuela, vete a la Sexta, no me importa” y le pide que se lo lleven.

Qué asco dan! — 🅱️®️ÜN🌀 (@WeisserPfeil) 31 de enero de 2019

Por favor el reportero de Sálvame que le ha faltado meterle con la alcachofa. “Venga que en tu casa ya saben que eres tonto” 💀 — Gato Cabrón (@GatoCabron1) 31 de enero de 2019

El reportero de Sálvame peleándose con un señor en la calle me meoooooo — Mad (@_madxhatter) 31 de enero de 2019

Anda q el Sergi Ferré tiene un guantazo pero bien dao!!! Insultón, faltón, borde, estúpido y encima feo.Este chico es un completo. — ana (@Anaflamenquera) 31 de enero de 2019

@salvameoficial Ole... Si hoy le están dando a @SergiFerre de su propia medicina.... A ver si hace oreja y no se pone tan pesadito con la gente. 😁😂 — Miguel Prieto (@angelmiprieto) 31 de enero de 2019

Qué paciencia tiene @SergiFerre en sus directos ! Molestar así al personal cuando está trabajando no procede... — Aarón Miranda (@srtomiranda) 31 de enero de 2019

El reportero, incluso, contestó por redes sociales a una mujer que no aprobó su comportamiento. «Lo que tú digas», le respondió a su comentario, en el que reprochaba a Ferré su actitud. «Encima va de “sobrao”. Vaya un periodista», señaló otro usuario más, ante su respuesta.